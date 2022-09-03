وكالة الطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية عن خط الكهرباء الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن آخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط.

وقالت الوكالة، في بيان، إن «محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت مرة جديدة اتصالها بآخر خط كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها (بالشبكة)، لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خط احتياطي، وفق ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الموقع اليوم»، بحسب «فرانس برس».

وساطة تركية لتسوية أزمة محطة زابوريجيا النووية

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وساطة تركية للمساعدة على تسوية الأزمة حول محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا.

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وأفادت الرئاسة التركية في بيان بأن «الرئيس إردوغان أعلن أنه بإمكان تركيا لعب دور المسهّل بشأن محطة زابوريجيا النووية، مثلما فعلت بالنسبة للاتفاق حول الحبوب»، التي توقف تصديرها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لفترة قبل استئنافه.

تقييم أولي إيجابي بشأن محطة زابوريجيا النووية

ومع مواصلة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، التي تحتلها روسيا، جاء تقييم أولي من رئيس الوكالة الرقابية التابعة للأمم المتحدة إيجابيًا على نحو نسبي.

وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي، الذي عاد إلى فيينا أمس الجمعة، بعد قيادته فريقًا مؤلفًا من 14 خبيرًا إلى زابوريجيا في اليوم السابق، إن الأضرار الناجمة عن القصف واضحة وغير مقبولة.