مقتل 19 مدنيا صوماليا في هجوم لـ«حركة الشباب»

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مسلحون من «حركة الشباب» المسلحة 19 مدنيًا على الأقل في هجوم الليلة الماضية في وسط الصومال، على ما أعلن زعماء عشائر ومسؤولون محليون السبت.

وقال أحد زعماء العشائر عبد الله هارد:«إن الإرهابيين نفذوا مجزرة بحق مدنيين أبرياء كانوا مسافرين... الليلة الماضية. لا نعرف عدد الضحايا بالتحديد لكن عثر على 19 جثة»، وفق «فرانس برس».

وأفاد السكان بأن الهجوم جاء ردًا على تعبئة محلية ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وبعد يوم من تدمير القوات الحكومية لألغام أرضية زرعتها جماعة الشباب على الطريق المزدحم الذي يربط بين بلدوين وماتبان بقصد استهداف المسافرين.

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من جهتها، دانت الحكومة الصومالية الهجوم الهمجي، وجددت دعمها للتعبئة المحلية ضد الجماعة المتطرفة التي تسيطر على أجزاء كبيرة وسط وجنوب الصومال.

وتقاتل الجماعة المرتبطة بـ«القاعدة» الحكومة المركزية الصومالية منذ أكثر من عقد، وكثيرًا ما تشن الجماعة ضربات وهجمات بالأسلحة النارية وغيرها على أهداف عسكرية ومدنية.