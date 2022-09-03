إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول دفاع إيراني، السبت، إن طهران جهزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل، وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال مهدي فرحي نائب وزير الدفاع القول، إن معدات الدفاع المدني تمكِّن القوات المسلحة الإيرانية من «تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة وفقًا لنوع التهديد والخطر»، بحسب «رويترز».

الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية

وقال فرحي: «في هذه الأيام، بناء على قوة الدول، أصبح شكل المعارك أكثر تعقيدًا»، مضيفًا أن الأشكال الهجينة للحرب، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلت مكان الحروب الكلاسيكية.

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ولم يشر المسؤول إلى أسماء الدول التي يمكن أن تهدد إيران. واتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية في السنوات الماضية أضرت بالبنية التحتية للبلاد. كما اتهمت إيران إسرائيل، بتخريب منشآتها النووية، وهو ما لم تؤكده إسرائيل أو تنفه. ولطالما عصفت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أيضًا بالمنطقة.

إيران تحتجز زورقين مسيرين للجيش الأميركي

وفي أحدث واقعة، احتجزت إيران زورقين مسيرين للجيش الأميركي في البحر الأحمر يوم الخميس، حتى في الوقت الذي يواصل فيه البلدان المحادثات النووية.

وقالت البحرية الأميركية، يوم الثلاثاء، إنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على زورق مسير تابع للأسطول الخامس الأميركي في الخليج. وقالت إيران إن الزورق كان يشكل خطرًا على حركة الملاحة.