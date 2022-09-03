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اشتباكات بجنوب السودان تسفر عن مقتل 18 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 03:54 مساء
اشتباكات بجنوب السودان تسفر عن مقتل 18 شخصا
حشود من قبيلة الهوسا يتجمعون أمام مكاتب حكومية محلية في بورت سودان. (أ ف ب)
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أدى تجدد الاشتباكات في إقليم ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان إلى مقتل 18 شخصا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعات المتحاربة، الذي أعقب أعمال عنف دامية قبل أسابيع، بحسب ما أعلنت وكالة إغاثة حكومية الجمعة.

وقالت مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية في بيان، إن المنطقة تشهد تجددا للاشتباكات بين قبيلة الهوسا ومجتمعات النيل النيل الأزرق.  وأضافت «جرى حتى الآن تسجيل 18 وفاة و23 إصابة»، مشيرة إلى أن الآلاف لاذوا بالفرار، بحسب «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» في وقت سابق الجمعة، إن أعمال عنف اندلعت بعد ظهر الخميس «دون أية أسباب واضحة وعلى الرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لوقف القتال». 

مواجهات بين شعب الهوسا وجماعات منافسة 
وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان صادر عن أجهزة الأمن في النيل الأزرق، أن القتال دار حول قرية قنيص وبلدة الروصيرص. وقال حسين موسى من سكان قرية تقع شرق الروصيرص إن «الوضع سيئ جدا الآن إطلاق النار في كل مكان». 

وفي يوليو، وقعت مواجهات في المنطقة بين شعب الهوسا وجماعات منافسة بمن في ذلك البارتا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة العشرات.  واندلعت تلك الاشتباكات بعد أن طلبت قبيلة الهوسا إنشاء «سلطة مدنية» اعتبرتها الجماعات المنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي. 

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وأدى العنف إلى نزوح نحو 31 ألف شخص، لجأ كثير منهم إلى مدارس تحولت مخيمات للنازحين. وأثارت الاشتباكات أيضا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء السودان، حيث طالب شعب الهوسا بالعدالة للقتلى.

 «الوحدة» و«إنهاء القبلية»
ودعت تظاهرات أخرى إلى «الوحدة» و«إنهاء القبلية» في الدولة الفقيرة الواقعة في شمال شرق أفريقيا. وفي أواخر يوليو، وافق كبار القادة من الجماعات المتنافسة على وقف الأعمال العدائية.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة في وقت يعاني السودان اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية متفاقمة منذ الانقلاب العسكري العام الماضي بقيادة عبدالفتاح البرهان.

وشهدت البلاد مذاك احتجاجات شبه أسبوعية وحملة قمع عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وفقًا لمسعفين مؤيدين للديمقراطية.   وفي يوليو، تعهد البرهان في خطاب متلفز التنحي وإفساح المجال أمام الفصائل السودانية للاتفاق على حكومة مدنية.

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