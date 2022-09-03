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الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 03:19 مساء
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحت شعار «اغتصابي مهم جسدي مهم»، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة، من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة، عندما تبنت الجمعية العامة قرارا «تاريخيا» بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها «تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية، ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويؤكد القرار الذي استُقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء «بسرعة ومن دون عراقيل»، وضرورة «تعزيز» التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية «رايز»، أماندا نغوين، التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات «1.3 مليار ناج من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم»، إن «الجمعية العامة لم تصدر يومًا قرارًا مستقلًا يعترف بالاغتصاب في وقت السلم».

وأضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس «أردت أن أصبح رائدة فضاء، ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا»، مؤكدة أنه «يوم تاريخي».

ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطعة من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

ويهدف المعرض الذي حمل عنوان «ماذا كنت ترتدي؟»، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك بـ«تصميم» منظمات الناجين على «الدفع قدما»، باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

وأضاف «بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض».

«هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف»
وقال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس، خلال المناقشة «نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم»، مؤكدا أن «هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف»، لكنه أشار إلى أن النص «لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي».

لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة «رمزيا»، فهو يشكل «رمزا قويا (...) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك».

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من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن «كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون»، مضيفة أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

«نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم»
وتابعت في مقابلة مع «فرانس برس» «نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم»، معبرة عن شعورها بـ«التميز»، لأنها تستطيع أن «تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا».

وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يجري اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء، لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقالت أماندا نغوين «نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب، بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟».

وأضافت «نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يجر الاعتراف بهم هنا»، مؤكدة «اليوم تم ذلك».

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