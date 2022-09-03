مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة

القاهرة - بوابة الوسط

حضر مئات الروس، السبت، لوداع آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، في مراسم جنازة محدودة لم يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، ما يدل على إرثه المثير للجدل في روسيا.

وتُوفي غورباتشيف، مساء الثلاثاء، «بعد صراع طويل مع مرض خطر»، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية، حيث كان يعالج، فيما يحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991 عند محاولته إنقاذه مع إصلاحات ديمقراطية واقتصادية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأدى انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي وصفه بوتين، بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين»، لانتهاء الحرب الباردة.

ورغم الإصلاحات الكبرى، التي قام بها من أجل حرية التعبير، حمّله العديد من الروس مسؤولية انهيار قوة عظمى وسنوات من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، وفي دليل على هذا الأمر، لم يجر إعلان يوم حداد وطني كما أن الجنازة تنظم في ظل غياب بوتين الذي عزاه الكرملين لـ«ارتباطات بالمواعيد».

واصطف مئات الروس صباحًا أمام مجلس النقابات في موسكو، حيث سجي جثمان غورباتشيف، لإلقاء نظرة الوداع كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وفي الداخل، وضعت صورة للزعيم السابق إلى جانب النعش المفتوح حيث جلست ابنته إيرينا، ووقف حارسا شرف على جانبي النعش فيما كان الزوار يضعون الزهور وينحنون احترامًا أمامه.

فيكتور أوربان حاضر

وفي إطار من التوتر الشديد بين روسيا والدول الغربية، حول النزاع في أوكرانيا، لم يحضر أي زعيم أجنبي إلى موسكو للمشاركة في الجنازة، لكن في اللحظة الأخيرة أعلن عن مجيء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المقرب من الكرملين، ليكون الزعيم الأجنبي الوحيد الذي أعلن عن حضوره السبت، بحسب الرئاسة الروسية فإنه ليس هناك أي لقاء مقرر بينه وبين بوتين.

ومجلس النقابات الذي سجي فيه جثمان غورباتشيف، هو مكان رمزي في العاصمة الروسية، سجيت فيه جثامين عدة قادة شيوعيين مثل جوزف ستالين العام 1953.

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وبعد هذه المراسم، سيوارى الزعيم السوفياتي السابق الثرى في مقبرة نوفوديفيتشي إلى جانب زوجته رايسا غورباتشيفا التي توفيت العام 1999، والتي كان قريبا جدا منها.

ورغم أنه لم يحضر الجنازة السبت، توجه بوتين الخميس إلى المستشفى المركزي في موسكو حيث توفي غورباتشيف ووضع باقة ورود قرب نعشه.

وغداة وفاته، وجه بوتين له أول تحية في رسالة تعزية، بلهجة حيادية، قال إن غورباتشيف «ترك تأثيرا كبيرا على تاريخ العالم»، وكان «يجهد لعرض حلوله الخاصة للمشاكل».

وكانت العلاقات بين الرجلين معقدة وتتأرجح بين علامات التقدير والمآخذ المتبادلة قبل أن تصبح لامبالاة ودية.

برلين في حداد

في المقابل فإن العواصم الغربية من واشنطن الى برلين مرورا بباريس وروما، وجهت تحية تقدير لذكرى غورباتشيف بسبب عمله على التقارب بين الغرب والشرق، وخفض الترسانات النووية ما أدى لمنحه جائزة نوبل للسلام في 1990.

وأعلنت ألمانيا التي أتاح سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي إعادة توحيدها، أنه سيجرى تنكيس الأعلام السبت في العاصمة.

في المقابل، يظهر التكريم المحدود الذي خص به الروس غورباتشيف ضعف شعبيته في البلاد، ويرى كثيرون أنه ساهم في انهيار القوة السوفياتية العظمى التي كانت تتنافس مع أميركا، وفتحت نهايتها المجال أمام عقد من الأزمات والعنف.

وخصصت للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، المنافس الأكبر لغورباتشيف، والذي حكم خلال السنوات الصعبة في تسعينيات القرن الماضي وعيّن فلاديمير بوتين خلفا له في 1999، مراسم جنازة وطنية عند وفاته في 2007، وحضر بوتين وغورباتشيف آنذاك جنازة يلتسين وأعلن يوم حداد وطني في البلاد بعد وفاته.