دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

واجه الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجابكسا، السبت، دعوات من أجل اعتقاله بعد عودته إلى البلاد، من منفاه في تايلاند بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد، إثر تظاهرات احتجاج حمّلته مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في يوليو الماضي، تحت حماية الجيش بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي، إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولجأ راجاباكسا أولًا إلى جزر المالديف فسنغافورة حيث أعلن استقالته، وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوما من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليًا بحكم الموقوف.

- الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد السبت

وقال جوزف ستالين، وهو رئيس نقابة معلمين ساهمت في حشد المتظاهرين لوكالة «فرانس برس»، إن «غوتابايا عاد لأنه ليس هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء»، مضيفًا «يجب أن يجري توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة، يجب أن يحاكم عن جرائمه».

اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي

وواجهت حكومة راجابكسا اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي، الذي دخل في دوامة انهيار غير مسبوقة.

وتشهد سريلانكا، أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ على خمس سنوات، فقد راجابكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.

وأضاف ستالين، الذي أطلق عليه والده هذا الاسم تيمنا بالزعيم السوفياتي الراحل، «لا يمكن العيش بحرية كما وكأن شيئا لم يحصل».

ووصل راجابكسا إلى المطار الدولي الرئيسي في كولومبو، وقدم له وزراء وسياسيون كبار الورود عند استقبالهم له، ونقل بموكب أمني إلى مقر رسمي جديد في العاصمة جهزته له حكومة الرئيس، الذي خلفه في المنصب رانيل ويكريمسينغه.

وكان شقيق راجابكسا الأصغر وهو وزير المالية السابق التقى ويكريمسينغه الشهر الماضي، وطلب حماية للسماح للرئيس المخلوع بالعودة.

ويُلاحَق الرئيس السابق الذي تخلّى عن جنسيّته الأميركية، للترشح للانتخابات الرئاسية، لدوره المحتمل في جريمة قتل الصحفية لاسانتا ويكرماتنجه في 2009.

وقال الناطق باسم جمعية الصحفيين الشباب في سريلانكا، تاريندو جاياواردانا، الجمعة «نرحب بقراره بالعودة كي نتمكن من إحالته إلى القضاء عن الجرائم التي ارتكبها».

وقدمت عدة قضايا فساد ضد راجاباكسا بعد انتخابه رئيسًا، كما يواجه اتهامات أمام محكمة أميركية بشأن مقتل ويكرماتنجه، وتعذيب سجناء من التاميل في نهاية الحرب الأهلية في الجزيرة عام 2009.

تراجع شعبية راجابكسا

وتراجعت شعبية راجابكسا الذي انتُخب العام 2019 مع وعد بـ«آفاق من الازدهار»، تدريجًا مع تفاقم الأزمة في البلاد، وفرّ من الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا في 13 يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من جانب عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، منتصف أبريل الماضي، فميا أعلن صندوق النقد الدولي الخميس مساعدة مشروطة لسريلانكا تتمثل بخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح وضعها المالي.

ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته الخميس، أجهزة المنظمة الدولية.