Atwasat

دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 02:19 مساء
دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد
الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا. (الإنترنت)
alwasat radio

واجه الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجابكسا، السبت، دعوات من أجل اعتقاله بعد عودته إلى البلاد، من منفاه في تايلاند بعد سبعة أسابيع على فراره من البلاد، إثر تظاهرات احتجاج حمّلته مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في يوليو الماضي، تحت حماية الجيش بعدما اقتحم حشد مقره الرسمي، إثر أشهر من الاحتجاجات الغاضبة ضد حكومته، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولجأ راجاباكسا أولًا إلى جزر المالديف فسنغافورة حيث أعلن استقالته، وبعدما انتهت صلاحية تأشيرته بعد 28 يوما من دون أن تكون قابلة للتجديد، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية ملازمة فندقه لأسباب أمنية، فكان عمليًا بحكم الموقوف.

- الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد السبت

وقال جوزف ستالين، وهو رئيس نقابة معلمين ساهمت في حشد المتظاهرين لوكالة «فرانس برس»، إن «غوتابايا عاد لأنه ليس هناك دولة راغبة في استقباله، لا مكان لديه للاختباء»، مضيفًا «يجب أن يجري توقيفه فورا لتسببه بهذا البؤس لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة، يجب أن يحاكم عن جرائمه».

اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي
وواجهت حكومة راجابكسا اتهامات بسوء إدارة الاقتصاد السريلانكي، الذي دخل في دوامة انهيار غير مسبوقة.

وتشهد سريلانكا، أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ على خمس سنوات، فقد راجابكسا الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك باتت محاكمته ممكنة.

وأضاف ستالين، الذي أطلق عليه والده هذا الاسم تيمنا بالزعيم السوفياتي الراحل، «لا يمكن العيش بحرية كما وكأن شيئا لم يحصل».

ووصل راجابكسا إلى المطار الدولي الرئيسي في كولومبو، وقدم له وزراء وسياسيون كبار الورود عند استقبالهم له، ونقل بموكب أمني إلى مقر رسمي جديد في العاصمة جهزته له حكومة الرئيس، الذي خلفه في المنصب رانيل ويكريمسينغه.

وكان شقيق راجابكسا الأصغر وهو وزير المالية السابق التقى ويكريمسينغه الشهر الماضي، وطلب حماية للسماح للرئيس المخلوع بالعودة.

ويُلاحَق الرئيس السابق الذي تخلّى عن جنسيّته الأميركية، للترشح للانتخابات الرئاسية، لدوره المحتمل في جريمة قتل الصحفية لاسانتا ويكرماتنجه في 2009.

وقال الناطق باسم جمعية الصحفيين الشباب في سريلانكا، تاريندو جاياواردانا، الجمعة «نرحب بقراره بالعودة كي نتمكن من إحالته إلى القضاء عن الجرائم التي ارتكبها».

وقدمت عدة قضايا فساد ضد راجاباكسا بعد انتخابه رئيسًا، كما يواجه اتهامات أمام محكمة أميركية بشأن مقتل ويكرماتنجه، وتعذيب سجناء من التاميل في نهاية الحرب الأهلية في الجزيرة عام 2009.

تراجع شعبية راجابكسا
وتراجعت شعبية راجابكسا الذي انتُخب العام 2019 مع وعد بـ«آفاق من الازدهار»، تدريجًا مع تفاقم الأزمة في البلاد، وفرّ من الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا في 13 يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من جانب عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، منتصف أبريل الماضي، فميا أعلن صندوق النقد الدولي الخميس مساعدة مشروطة لسريلانكا تتمثل بخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح وضعها المالي.

ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته الخميس، أجهزة المنظمة الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان
السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين

السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»

حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»

أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان

جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان
بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان
رئيس وزراء المجر يزور موسكو السبت للمشاركة في جنازة غورباتشيف
رئيس وزراء المجر يزور موسكو السبت للمشاركة في جنازة غورباتشيف
لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان خلال زيارته لموسكو
لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان خلال زيارته لموسكو
موسكو قلقة لعدم منح وفدها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
موسكو قلقة لعدم منح وفدها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية ...
روسيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا
روسيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد
دعوات لتوقيف رئيس سريلانكا المخلوع غداة عودته الى البلاد...
إردوغان يعرض على بوتين وساطة تركية لتسوية أزمة محطة زابوريجيا النووية
إردوغان يعرض على بوتين وساطة تركية لتسوية أزمة محطة ......
«الطاقة الذرية» تقدم تقييما أوليا إيجابيا بشأن محطة زابوريجيا النووية
«الطاقة الذرية» تقدم تقييما أوليا إيجابيا بشأن محطة ......
روسيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا
روسيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا...
موسكو قلقة لعدم منح وفدها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
موسكو قلقة لعدم منح وفدها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط