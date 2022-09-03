إردوغان يعرض على بوتين وساطة تركية لتسوية أزمة محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وساطة تركية للمساعدة على تسوية الأزمة حول محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان أن «الرئيس إردوغان أعلن أنه بإمكان تركيا لعب دور المسهّل بشأن محطة زابوريجيا النووية، مثلما فعلت بالنسبة للاتفاق حول الحبوب»، التي توقف تصديرها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لفترة قبل استئنافه، بحسب وكالة «فرانس برس».

تقييم أولي إيجابي بشأن محطة زابوريجيا النووية

ومع مواصلة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، التي تحتلها روسيا، جاء تقييم أولي من رئيس الوكالة الرقابية التابعة للأمم المتحدة إيجابيًا على نحو نسبي.

- «الطاقة الذرية» تقدم تقييما أوليا إيجابيا بشأن محطة زابوريجيا النووية

وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي، الذي عاد إلى فيينا اليوم الجمعة، بعد قيادته فريقًا مؤلفًا من 14 خبيرًا إلى زابوريجيا في اليوم السابق، إن الأضرار الناجمة عن القصف واضحة وغير مقبولة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكر جروسي في مؤتمر صحفي أنه شاهد «ثقوب جراء القصف» و«علامات على المباني»، تُثبت «انتهاك السلامة الفعلية للمبنى»، لكنه أشار إلى أن عناصر السلامة المهمة مثل إمدادات الكهرباء للموقع لا تزال تعمل.