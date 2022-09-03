روسيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة يومية جديدة بـ«كوفيد-19»، اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي.

وعلى مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصد 51699 إصابة في جميع أنحاء روسيا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ التاسع من مارس، بحسب وكالة «رويترز».

وتجاوزت الإصابات اليومية في روسيا بالمرض، أكثر من 50 ألفًا أمس الجمعة لأول مرة منذ نحو ستة أشهر.

ارتفاع الإصابات مع انتشار المتحورات الجديدة

وارتفعت الإصابات في شهري يوليو وأغسطس، مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال فريق العمل إنه جرى تسجيل 92 وفاة بمرض «كوفيد-19» في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وكانت روسيا واحدة من أكثر الدول تضررًا من الجائحة من حيث الزيادة في متوسط عدد الوفيات المعتاد، إذ تجنب الكرملين إلى حد كبير فرض قيود صارمة بعد إغلاق قصير في أبريل نيسان 2020، بينما كان الإقبال على اللقاحات بطيئًا.