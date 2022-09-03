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لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان خلال زيارته لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 09:59 صباحا
لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان خلال زيارته لموسكو
رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان. (الإنترنت)
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أعلن الكرملين، أنه لا لقاء مقررًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور موسكو السبت لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية ريا-نوفوستي «بحسب معلوماتنا، هو (أوربان) لن يأتي سوى لوداع غورباتشيف.. لم يحصل أي طلب لعقد لقاءات»، وفق وكالة «فرانس برس».

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ويتوجه أوربان، الذي يتبع سياسة منفردة في أوروبا عبر تجارة الغاز مع روسيا، إلى موسكو، صباح السبت، لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، كما أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية.

وكتب سكرتير الدولة، في تغريدة على «تويتر»، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا، أن أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن «يُحيي الراحل ميخائيل غورباتشيف».

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