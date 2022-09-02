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أوكرانيا تقر بقصف بلدة تضم منشأة زابوريجيا النووية الواقعة تحت سيطرة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 06:32 مساء
أوكرانيا تقر بقصف بلدة تضم منشأة زابوريجيا النووية الواقعة تحت سيطرة روسيا
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، حيث يتفقد مفتشو الأمم المتحدة منشأة روسية تحتلها روسيا وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، بحس وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الجيش الأوكراني إن «ضربات محددة نفذتها قواتنا في منطقتي إنرغودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية للعدو ومخزن ذخيرة».

ويزور فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة في الحرب التي تقترب من مفاعلاتها الستة.

غروسي: وكالة الطاقة الذرية باقية في محطة زابوريجيا
وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن أعضاء المنظمة «باقون» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تعرضت للقصف عدة مرات في جنوب أوكرانيا.

وقال رافائيل غروسي بعد تفقد خبراء من الوكالة الذرية للمحطة، حسب شريط فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية «ريا نوفوستي» إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية هنا. ليعلم العالم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في زابوريجيا». ولكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيبقون أو إلى متى.

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