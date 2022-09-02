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حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 04:18 مساء
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
مؤيدون لدونالد ترامب، متجمعون أمام الكابيتول في واشنطن, 6 يناير 2021. (أ ف ب)
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حكم على ضابط شرطة متقاعد من نيويورك، الخميس، بالسجن عشر سنوات في واشنطن لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في السادس من يناير 2021، في أطول عقوبة تفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.

وهاجم توماس ويبستر (56 عاما)، شرطيا بسارية علم ومزق قناع الغاز لهذا الموظف المسؤول عن حماية مبنى الكونغرس خلال أعمال الشغب، بحسب وكالة «فرانس برس».

القاضي الفدرالي أميت ميهتا يعلن الحكم
وكشف المشهد الذي صور بكاميرا مثبتة على جسم المسؤول، عنف هذه اللحظات، وسمح لهيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في واشنطن بالموافقة في مايو على إدانة ويبستر، يما أعلن القاضي الفدرالي أميت ميهتا الحكم الخميس.

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وقال المدعي العام في وزارة العدل الأميركية، ماثيو غريفز، إن ويبستر «اختار تسميم الوضع بوحشية»، مضيفا أن «الحكم يحمله المسؤولية عن هجماته المتكررة على شرطي في ذلك اليوم».

واعتقل الشرطي السابق الذي خدم في مشاة البحرية (المارينز) أيضا، في 21 فبراير 2021 ودانته هيئة محلفين بخمس جنح بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاعتداء على شرطيين باستخدام سلاح خطير.

وفي البيان نفسه، تبرر وزارة العدل شدة العقوبة بالوضع السابق لتوماس ويبستر.

وقال ستيفن دانتونو المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، إن «ويبستر لم يخون قسمه فقط بل خان أيضا زملاءه من ضباط إنفاذ القانون، الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية الشعب».

وبعد هجوم 6 يناير 2021، اعتقل أكثر من 860 شخصا، فيما وعد الرئيس السابق دونالد ترامب، في مقابلة إذاعية الخميس، بأن يعفو عن جميع مهاجمي الكابيتول إذا انتخب مجددا رئيسا.

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