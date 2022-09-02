Atwasat

مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 02:51 مساء
مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان
الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مسؤولون في أفغانستان اليوم الجمعة، إن عالم دين مثيرا للجدل لقي حتفه في انفجار بمدينة هرات، غربي البلاد.

وقال الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان اليوم، إن مولانا مجيب الرحمن أنصاري، قتل خلال صلاة الجمعة في المسجد الأكبر بالمدينة، متعهدا بأن قوات طالبان ستعاقب الجناة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

انتحاري فجر نفسه
ولفت الناطق باسم الشرطة في ولاية هرات، محمود شاه رسولي، لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم وقع عندما كان أنصاري في الطريق من منزله إلى المسجد، مضيفا «فجر أحد الانتحاريين نفسه بينما كان يقبل يدي أنصاري»، قائلا إن عددا من الأشخاص قتلوا في الهجوم، دون تحديد رقم بعينه.

- 18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان

وكان عالم الدين الشهير داعما رئيسيا لحكومة طالبان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم اليوم.

وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن عدد من هذه الهجمات التي استهدفت الأقليات الدينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم حاكم ولاية هرات، حميد الله متوكّل، مقتل 18 شخصًا على الأقلّ الجمعة، في انفجار استهدف مسجدًا كبيرًا في هرات بأفغانستان، بينهم إمام المسجد.

وأوضح متوكّل في رسالة للصحفيين «قُتل 18 شخصًا وأُصيب 23 شخصًا آخرين»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضحايا جراء انفجار في مسجد في هرات بأفغانستان
ضحايا جراء انفجار في مسجد في هرات بأفغانستان
انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران
انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران
الكرملين: وصول فريق «الدولية للطاقة الذرية» لمحطة زابوريجيا أمر «إيجابي جدا»
الكرملين: وصول فريق «الدولية للطاقة الذرية» لمحطة زابوريجيا أمر ...
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»...
البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر
البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر...
مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان
مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان...
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان...
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط