مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في أفغانستان اليوم الجمعة، إن عالم دين مثيرا للجدل لقي حتفه في انفجار بمدينة هرات، غربي البلاد.

وقال الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان اليوم، إن مولانا مجيب الرحمن أنصاري، قتل خلال صلاة الجمعة في المسجد الأكبر بالمدينة، متعهدا بأن قوات طالبان ستعاقب الجناة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

انتحاري فجر نفسه

ولفت الناطق باسم الشرطة في ولاية هرات، محمود شاه رسولي، لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم وقع عندما كان أنصاري في الطريق من منزله إلى المسجد، مضيفا «فجر أحد الانتحاريين نفسه بينما كان يقبل يدي أنصاري»، قائلا إن عددا من الأشخاص قتلوا في الهجوم، دون تحديد رقم بعينه.

- 18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان

وكان عالم الدين الشهير داعما رئيسيا لحكومة طالبان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم اليوم.

وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن عدد من هذه الهجمات التي استهدفت الأقليات الدينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم حاكم ولاية هرات، حميد الله متوكّل، مقتل 18 شخصًا على الأقلّ الجمعة، في انفجار استهدف مسجدًا كبيرًا في هرات بأفغانستان، بينهم إمام المسجد.

وأوضح متوكّل في رسالة للصحفيين «قُتل 18 شخصًا وأُصيب 23 شخصًا آخرين»، وفق وكالة «فرانس برس».