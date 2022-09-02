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انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 12:48 مساء
انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران
علم إيراني يرفرف على ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019. (فرانس برس)
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وقع انفجار عرضي ليل الخميس- الجمعة، في أقدم مصفاة نفط بإيران، مسببا أضرارا مادية لكنه لم يوقع ضحايا، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة، إن دوي الانفجار نجم عن «اشتعال ارتدادي جزئي إثر تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت في (...) شركة تكرير النفط في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان»، موضحة أنه «لم يسفر عن أي إصابات». وتابعت أن «إنتاج المصفاة استمر صباح الجمعة كالمعتاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

من أكبر المصافي في إيران
وبنيت المصفاة في 1912 وهي الأقدم وواحدة من أكبر المصافي في إيران، وتؤمن 25% من احتياجات البلاد من الوقود، لا سيما من خلال إنتاج الغاز المسال والكيروسين والكبريت والبيتومين.

وتقع مدينة آبادان في محافظة خوزستان على بعد حوالي 650 كيلومترا (404 أميال)، عن العاصمة طهران.

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وشهدت واحدة من أخطر الكوارث دموية في البلاد في مايو، عندما انهار مبنى من عشرة طوابق قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا، وإثارة سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد السلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

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