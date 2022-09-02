Atwasat

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 10:31 صباحا
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية
الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب. (الإنترنت)
alwasat radio

حمل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بعنف عىل دونالد ترامب وأنصاره الذين وصفهم بـ«المتطرفين»، معتبرا أنهم أعداء الديموقراطية الأميركية، في خطاب ألقاه في وقت الذروة في مسعى لإثارة حماس الناخبين قبل الانتخابات النصفية في ولاية فيلادلفيا.

وألقى بايدن خطابه في فيلادلفيا مهد الديموقراطية الأميركية، مركزا هجومه غير العادي على الجمهوريين الذين يتبنون عقيدة ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بحسب وكالة فرانس برس.

فيما رد ترامب على بايدن على موقعه الإلكتروني «تروث سوشال» ليل الخميس الجمعة، مؤكدا أن بايدن غير مؤهل لمنصب الرئاسة، وكتب «إذا كان لا يريد أن يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى وهو ما لا يفعله بالأقوال والأفعال والفكر، فيجب بالتأكيد ألا يمثل الولايات المتحدة».

- بايدن: أنصار ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء

وقال بايدن الذي كان يتحدث بالقرب من المكان الذي أقر فيه إعلان الاستقلال والدستور الأميركي قبل أكثر من قرنين، إن «دونالد ترامب وجمهوريي ماغا يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا»، و«ماغا» الأحرف الأربعة الأولى من شعار «ميك أميركا غريت أغين».

وأضاف «إنهم يعتمدون الغضب ويزدهرون في الفوضى، ولا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب».

وشدد بايدين على أنه «لا مكان للعنف السياسي في أميركا»، في إشارة واضحة إلى هجوم العام الماضي على الكابيتول مبنى الكونغرس الأميركي، من قبل أنصار ترامب المتشددين الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.

«قوى ماغا» مصممة على «إعادة هذا البلد إلى الوراء»
وبعد أن ذكر بالحملة الوطنية ضد حقوق الإجهاض من قبل المحافظين المتشددين - وتهديد الحريات الأخرى من منع الحمل إلى الزواج بين جنس واحد، رأى الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا أن «قوى ماغا» مصممة على «إعادة هذا البلد إلى الوراء»، وأضاف محذرا من أن «المساواة والديموقراطية تتعرضان للهجوم».

ومع اقتراب موعد حسم مسألة السيطرة على الكونغرس في نوفمبر، ناشد بايدن الجمهوريين توحيد قواهم مع الديموقراطيين والتخلي عن سياسة ترامب التي لا تزال تسيطر على جزء كبير من حزبه.

وقال بايدن بشكل واضح إن الديموقراطيين يعتزمون جعل انتخابات منتصف الولاية استفتاء على ترامب في الانتخابات النصفية، معتبرا أن الحزب الجمهوري «يهيمن عليه ويديره ويخيفه» الرئيس السابق وأجندته الخاصة «ماغا».

ورأى أن «ذلك تهديد لهذا البلد»، مشددا على ضرورة الدفاع عن الديموقراطية الأميركية التي دعا إلى «حمايتها والدفاع عنها».

وقال «لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديموقراطية الأميركية مضمونة، لكنها ليست كذلك.. علينا أن ندافع عنها وأن نحميها.. دافعوا عنها»، داعيا «أمتنا إلى أن تتحد وراء هدف واحد وهو الدفاع عن ديموقراطيتنا - بغض النظر عن أي أيديولوجيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غروسي: «سلامة» محطة زابوريجيا النووية «انتُهكت مرارا»
غروسي: «سلامة» محطة زابوريجيا النووية «انتُهكت مرارا»
بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على «إبادة» الأويغور بعد تقرير الأمم المتحدة
بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على «إبادة» الأويغور بعد تقرير الأمم ...
بايدن: أنصار ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء
بايدن: أنصار ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء
حكم جديد بالسجن على زعيمة بورما السابقة
حكم جديد بالسجن على زعيمة بورما السابقة
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية...
واشنطن تعتبر رد إيران الأخير بشأن الاتفاق النووي «غير بنّاء»
واشنطن تعتبر رد إيران الأخير بشأن الاتفاق النووي «غير بنّاء»...
الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد السبت
الرئيس السريلانكي المخلوع سيعود إلى البلاد السبت...
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال...
حكم جديد بالسجن على زعيمة بورما السابقة
حكم جديد بالسجن على زعيمة بورما السابقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط