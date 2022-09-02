بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

حمل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بعنف عىل دونالد ترامب وأنصاره الذين وصفهم بـ«المتطرفين»، معتبرا أنهم أعداء الديموقراطية الأميركية، في خطاب ألقاه في وقت الذروة في مسعى لإثارة حماس الناخبين قبل الانتخابات النصفية في ولاية فيلادلفيا.

وألقى بايدن خطابه في فيلادلفيا مهد الديموقراطية الأميركية، مركزا هجومه غير العادي على الجمهوريين الذين يتبنون عقيدة ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بحسب وكالة فرانس برس.

فيما رد ترامب على بايدن على موقعه الإلكتروني «تروث سوشال» ليل الخميس الجمعة، مؤكدا أن بايدن غير مؤهل لمنصب الرئاسة، وكتب «إذا كان لا يريد أن يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى وهو ما لا يفعله بالأقوال والأفعال والفكر، فيجب بالتأكيد ألا يمثل الولايات المتحدة».

- بايدن: أنصار ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء

وقال بايدن الذي كان يتحدث بالقرب من المكان الذي أقر فيه إعلان الاستقلال والدستور الأميركي قبل أكثر من قرنين، إن «دونالد ترامب وجمهوريي ماغا يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا»، و«ماغا» الأحرف الأربعة الأولى من شعار «ميك أميركا غريت أغين».

وأضاف «إنهم يعتمدون الغضب ويزدهرون في الفوضى، ولا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب».

وشدد بايدين على أنه «لا مكان للعنف السياسي في أميركا»، في إشارة واضحة إلى هجوم العام الماضي على الكابيتول مبنى الكونغرس الأميركي، من قبل أنصار ترامب المتشددين الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.

«قوى ماغا» مصممة على «إعادة هذا البلد إلى الوراء»

وبعد أن ذكر بالحملة الوطنية ضد حقوق الإجهاض من قبل المحافظين المتشددين - وتهديد الحريات الأخرى من منع الحمل إلى الزواج بين جنس واحد، رأى الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا أن «قوى ماغا» مصممة على «إعادة هذا البلد إلى الوراء»، وأضاف محذرا من أن «المساواة والديموقراطية تتعرضان للهجوم».

ومع اقتراب موعد حسم مسألة السيطرة على الكونغرس في نوفمبر، ناشد بايدن الجمهوريين توحيد قواهم مع الديموقراطيين والتخلي عن سياسة ترامب التي لا تزال تسيطر على جزء كبير من حزبه.

وقال بايدن بشكل واضح إن الديموقراطيين يعتزمون جعل انتخابات منتصف الولاية استفتاء على ترامب في الانتخابات النصفية، معتبرا أن الحزب الجمهوري «يهيمن عليه ويديره ويخيفه» الرئيس السابق وأجندته الخاصة «ماغا».

ورأى أن «ذلك تهديد لهذا البلد»، مشددا على ضرورة الدفاع عن الديموقراطية الأميركية التي دعا إلى «حمايتها والدفاع عنها».

وقال «لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديموقراطية الأميركية مضمونة، لكنها ليست كذلك.. علينا أن ندافع عنها وأن نحميها.. دافعوا عنها»، داعيا «أمتنا إلى أن تتحد وراء هدف واحد وهو الدفاع عن ديموقراطيتنا - بغض النظر عن أي أيديولوجيا».