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بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على «إبادة» الأويغور بعد تقرير الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 09:18 مساء
بلينكن: الصين يجب أن تحاسب على «إبادة» الأويغور بعد تقرير الأمم المتحدة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في مقر الوزارة في واشنطن، 29 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بتقرير الأمم المتحدة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالبا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه «إبادة جماعية» تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة.

وقال بلينكن في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن «هذا التقرير يعمق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الأويغور».

الأمم المتحدة تدعو الصين إلى «اتباع توصيات» تقرير مفوضية حقوق الإنسان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، الصين إلى «اتباع توصيات» تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ الصينية، كما أعلن ناطق باسمه.

- غوتيريس يرد على الصين بشأن التقرير الأممي حول شينجيانغ
- الصين تعتبر تقرير الأمم المتحدة حول شينجيانغ «أداة سياسية» ضدها

وقال ستيفان دوغاريتش خلال تصريح صحفي، إن التقرير الذي نشر الأربعاء، «يؤكد ما يقوله الأمين العام منذ فترة حول شينجيانغ بأن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وأن مجموعة الأويغور يجب أن تحظى بالاحترام».

الصين تعتبر التقرير الأممي «أداة سياسية»
لكن الصين اعتبرت في وقت سابق اليوم، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الخطيرة المفترضة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ يشكل «أداة سياسية» ضد بكين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن «التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأداة سياسية يستخدمها الغرب استراتيجيا ضد الصين»، حسب وكالة «فرانس برس».

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