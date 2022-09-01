غروسي: «سلامة» محطة زابوريجيا النووية «انتُهكت مرارا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الخميس، أن «السلامة المادية» لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا «انتُهكت» نتيجة تعرضها لقصف متكرر.

وفي أعقاب تفقده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف قال غروسي للصحفيين: «من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرات عدة»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس». وإذ شدد على أن «هذا الأمر لا يمكن أن يستمر»، لفت إلى أن فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أياما عدة.

- غروسي: وكالة الطاقة الذرية باقية في محطة زابوريجيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أعضاء المنظمة «باقون» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تعرضت للقصف عدة مرات في جنوب أوكرانيا.