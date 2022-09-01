غوتيريس يرد على الصين بشأن التقرير الأممي حول شينجيانغ

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، الصين إلى «اتباع توصيات» تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ الصينية، كما أعلن ناطق باسمه.

وقال ستيفان دوغاريتش خلال تصريح صحفي، إن التقرير الذي نشر الأربعاء، «يؤكد ما يقوله الأمين العام منذ فترة حول شينجيانغ بأن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وأن مجموعة الأويغور يجب أن تحظى بالاحترام».

- الصين تعتبر تقرير الأمم المتحدة حول شينجيانغ «أداة سياسية» ضدها

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت الصين إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الخطيرة المفترضة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ يشكل «أداة سياسية» ضد بكين.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، بأن «التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأداة سياسية يستخدمها الغرب استراتيجيا ضد الصين»، حسب وكالة «فرانس برس».