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آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 05:55 مساء
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
رئيس شركة «لوك أويل» الروسية رافيل ماغانوف (يمين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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توفي رئيس شركة «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، رافيل ماغانوف، الخميس، بعد سقوط مشبوه من نافذة مستشفى في موسكو، لتصبح وفاته، الأحدث في سلسلة من حالات مماثلة لرجال أعمال روس لقوا حتفهم بصفة مفاجئة وغير مفهومة، وفق تقرير نشره، الخميس، موقع «الحرة».

وأكدت وسائل إعلام روسية وفاة ماغانوف البالغ من العمر 67 عاما، لكن ملابسات سقوطه من المبنى، لم تتضح بعد. ونقلت وكالة «رويترز» عن شخصين كانا يعرفان ماغانوف جيدا إنهما لا يرجحان أنه انتحر، بينما قال مصدر آخر مقرب من الشركة إن هناك اعتقادا داخل الإدارة بأن الرجل انتحر، لكنه (المصدر) لم ير أدلة أو وثائق تدعم ذلك.

وردا على سؤال لـ«رويترز» عما إذا كانت تحقق في الوفاة المشبوهة، أحالت شرطة موسكو السؤال إلى لجنة التحقيق الحكومية. وقالت شركة «لوك أويل» في بيان إن ماغانوف «توفي إثر مرض خطير». وجاء في البيان «حزن الآلاف من موظفي شركة لوك أويل بشدة على هذه الخسارة الفادحة ويعبرون عن خالص تعازيهم لأسرة رافيل ماغانوف».

ليست الحالة الأولى
وحسب «الحرة»، فقد توفي عديد كبار المسؤولين الروس المرتبطين بمجال الطاقة فجأة، وفي ظروف غامضة في الأشهر القليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه في اليوم التالي لإرسال روسيا لقواتها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، عُثر على المدير التنفيذي لشركة «غازبروم» ألكسندر تيولاكوف، ميتا في مرآب منزله بالقرب من سان بطرسبرغ.

وفي أبريل، عُثر على سيرغي بروتوسينيا، المدير السابق لشركة «نوفاتيك»، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا، ميتا مع زوجته وابنته في فيلا بإسبانيا. وقالت الشرطة الإقليمية الكتالونية، التي حققت في القضية، إنها تعتقد أنه قتلهم ثم انتحر.

وفي مايو كذلك، ذكرت وسائل إعلام روسية أن المدير السابق لشركة «لوك أويل» ألكسندر سوبوتين، عُثر عليه ميتا في قبو منزل خارج موسكو. وفي الشهر نفسه، قالت وسائل إعلام روسية إن نائب رئيس «غازبرومبانك» السابق فلاديسلاف أفاييف، عثر عليه ميتا في شقة بموسكو، مع جثتي زوجته وابنته أيضا.

موقف ماغانوف من غزو روسيا
وعمل ماغانوف في شركة «لوك أويل» منذ العام 1993، بعد وقت قصير من تأسيس الشركة، وأشرف على عمليات التكرير والإنتاج والاستكشاف، وأصبح رئيس مجلس الإدارة في العام 2020.

وعلى غير المعتاد بين الشركات الروسية، اتخذت شركة «لوك أويل» موقفا تجاه تدخل موسكو في أوكرانيا. ففي بيان صدر في 3 مارس، أعرب مجلس إدارة الشركة عن قلقه بشأن «الأحداث المأساوية» في أوكرانيا، ودعا إلى «إنهاء النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن» عبر المفاوضات.

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