مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية رغم الضربات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الخميس، الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تحتلّها القوات الروسية، رغم ورود معلومات عن ضربات تستهدف الطريق المؤدي إلى المحطة.

وقال غروسي للصحفيين من مدينة زابوريجيا الواقعة على بُعد نحو 120 كيلومترًا من المحطة قبل انطلاق الموكب نحو هذه المنشأة، «كان هناك أنشطة عسكرية، بما في ذلك هذا الصباح، منذ بضع دقائق»، لكن «لن نتوقف..»، وأضاف «سنبدأ فورًا تقييم الوضع الأمني في المحطة»، حسب وكالة «فرانس برس».