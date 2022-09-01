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موسكو تتهم الجيش الأوكراني بإرسال «مخربين» قرب محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 09:24 صباحا
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بإرسال «مخربين» قرب محطة زابوريجيا النووية
محطة «زابوريجيا» الواقعة جنوب أوكرانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم الجيش الروسي، الخميس، القوات الأوكرانية بإرسال فريق من «المخربين» قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «نزلت مجموعتي مخربين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن سبعة قوارب (...) على بُعد ثلاثة كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية»، مضيفة أنها اتخذت «تدابير للقضاء على العدو»، حسب وكالة «فرانس برس».

اتهام أوكراني مضاد
في المقابل، اتهمت السلطات الأوكرانية، الخميس، روسيا بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع المحطة.

وقال رئيس بلدية هذه المدينة من منفاه دميترو أورلوف على تطبيق «تلغرام» إنه منذ الصباح الباكر «يضرب (الروس) إنرغودار بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ»، مرفقًا المنشور بصور تُظهر مباني متضررة وأعمدة دخان أسود.

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