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تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 01:15 صباحا
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
القوات الصينية تتعامل بعنف مع عدد من مسلمي الأويغور. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، المجتمع الدولي إلى التعامل «بشكل عاجل» مع الاتّهامات «الموثوق بها» بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقال التقرير إنّ «الادعاءات المتعلقة بممارسات متكررة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

تقرير أممي يحذر من «جرائم ضد الإنسانية» في شينجيانغ
وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وقال التقرير إنّ «نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية».

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