تقرير أممي يحذر من «جرائم ضد الإنسانية» في شينجيانغ بالصين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وقال التقرير إنّ «نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين، وأشارت السلطات إلى أن مرتكبيها هم من الانفصاليين والإسلاميين الإويغور - المجموعة الإتنية الأساسية في المقاطعة.