إيران تريد ضمانات «أوثق» في النص الهادف لإحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إيران الحاجة إلى نيل ضمانات «أوثق» في نص التفاهم المقترح من الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، وفق ما أكد وزير خارجيتها خلال زيارته روسيا، الأربعاء.

وقال الوزير حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف «نحن ندرس سبل التوصل الى نص قوي والحصول على ضمانات أوثق». وأضاف «تلقينا النص الأخير من الطرف الأميركي، ويواصل زملائي درس هذه الاقتراحات بدقة وعلى وجه السرعة»، بحسب «فرانس برس».

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن وباريس ولندن وموسكو وبكين وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيًا عن معظم التزاماتها.

مباحثات غير مباشرة في الدوحة

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها بداية في يونيو. وبعد استئنافها في نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.

وأجرى الطرفان مباحثات غير مباشرة في الدوحة أواخر يونيو لم تحقق خرقا. ومطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا.

- بوريل يأمل بالتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني خلال أيام

- إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي

وبعد أربعة أيام من المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية «نهائية». وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 منه. وأكدت طهران أنها تدرس الرد قبل إبداء رأيها.

وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل.

ويرتبط الملف بالعثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه. وتثير القضية توترا بين طهران والغرب والوكالة الأممية من جهة أخرى.

«تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس»

وأكد أمير عبداللهيان أن من بين المسائل الواجب «تعزيزها في النص»، هو أن «تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها».

وشدد على أن إيران «لن تقبل، بعد عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، أن يجري من جديد توجيه اتهامات واهية اليها أو تواجه بعض المواقف المسيسة (ضدها)».

وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو قرارًا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة في القضية.

وانتقدت إيران هذا الملف «السياسي»، وردت على قرار المحافظين بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد الإثنين على ارتباط إحياء الاتفاق النووي بإغلاق بإقفال ملف المواقع. وقال «من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى».