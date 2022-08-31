فريق الوكالة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلو غروسي، الأربعاء، أن فريق الوكالة سيزور الخميس محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي يحتلها الروس، وسيحاول إقامة «وجود دائم» فيها.

وقال غروسي بالفرنسية في مقطع فيديو وزعه مكتبه «نستعد للعمل الفعلي الذي يبدأ غدًا»، مضيفًا «سنحاول إقامة وجود دائم للوكالة اعتبارا من تلك اللحظة»، بحسب «فرانس برس».

وأشار غروسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أن بعثة الوكالة تسعى إلى «تفادي حادث نووي» في محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، وذلك بعد وصول البعثة إلى المنطقة.

تفادي حادث نووي والحفاظ على هذه المحطة النووية

وأضاف غروسي للصحفيين في مدينة زابوريجيا التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا من المحطة، «إنها مهمة تسعى إلى تفادي حادث نووي وإلى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا».

ودعت كييف، الأربعاء، موسكو إلى الكف عن قصف الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة في أوروبا، التي تحتلها القوات الروسية ويفترض أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها.

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وقال الناطق باسم الدبلوماسية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، على «فيسبوك»: «يجب أن تتوقف قوات الاحتلال الروسية عن إطلاق النار على الممرات التي يستخدمها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا تتدخل في أنشطته في المحطة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وصول بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ووصلت بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، إلى مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، في طريقها إلى محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه وتحتلها القوات الروسية.

ودخل موكب يضم نحو 20 سيارة يحمل نصفها شعار «الأمم المتحدة» وسيارة إسعاف، إلى المدينة بعد ظهر الأربعاء، حسب صحفيي «فرانس برس» في المكان. وتقع زابوريجيا على بُعد حوالي 120 كيلومترا عن هذه المحطة للطاقة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.