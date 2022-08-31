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بوريل يأمل بالتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 05:09 مساء
بوريل يأمل بالتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني خلال أيام
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني «في الأيام المقبلة»، بعد أن تلقى ردودًا «معقولة» على نصه المقترح من إيران والولايات المتحدة.

وقال بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ «آمل ألا نفقد هذا الزخم في الأيام المقبلة وأن نتمكن من إنجاز الاتفاق»، بحسب «فرانس برس».

وشدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي الإثنين الماضي، على أن إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج بلاده النووي يبقى «بلا جدوى» ما لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية المواقع غير المعلن عنها.

وتثير قضية العثور في مراحل سابقة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرح الجمهورية الإسلامية بأنها شهدت أنشطة كهذه، توترا بين طهران من جهة، والقوى الغربية والوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفق «فرانس برس».

مسودة «نهائية» للاتحاد الأوروبي
وتأتي تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الرد الأميركي على مقترحات تقدمت بها الجمهورية الإسلامية تعقيبا على مسودة «نهائية» عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، هدفها إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

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وقال الرئيس الإيراني «في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلها». وأضاف «من دون حل قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى».

انتقادات لاذعة من طهران
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية هذه المواقع. وفي يونيو، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا يدين إيران لعدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية.

وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من طهران التي تعتبرها إجراء «سياسيًا»، وقامت ردًا على ذلك بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها.

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