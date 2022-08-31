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الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 02:27 مساء
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
مروحية «إتش 47 شينوك» تابعة للفرقة «101» المحمولة جوا في الجيش في عرض لجسر جوي في رومانيا. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأميركي أنه أوقف تشغيل أسطول مروحياته من طراز «إيتش-47 شينوك» بعد عدة حرائق في محركات بعضها. وستتوقف، بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية «شينوك» عن العمل، بسبب ما تصفه شركة «هوني ويل» التي تصنّع محركات بـ«حلقات دائرية مشكوك في أمرها» تُستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعد تناسب مواصفاتها.

وقالت الناطقة باسم الجيش الأميركي سينثيا سميث: «حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات إيتش-47، ويضع حاليًا إجراءات لحلّ المشكلة»، وأضافت في بيان تقلته وكالة «فرانس برس»: «رغم عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش موقتًا أسطول إيتش-47 لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية».

وتستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى مروحيات «شينوك» التي تصنّعها شركة «بوينغ». ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بشكل كافٍ لتُستخدم في حالات القتال. وتُستخدم أيضًا في مهام الإغاثة في حالات الكوارث.

وأعلنت ألمانيا مطلع العام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات. وأكّدت «هوني ويل» أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية، دون تحديد مكان تصنيعها أو هوية من ركّبها، وشدّدت على أنها، إلى جانب الجيش الأميركي، «تمكّنت من تأكيد أن أيًا من الحلقات المشكوك فيها أتت من هوني ويل أو من محرّك دقّقت فيه» الشركة.

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