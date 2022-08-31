Atwasat

بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 12:39 مساء
بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ
علما الصين وأميركا. (الإنترنت)
alwasat radio

اشترطت الصين، الأربعاء، على الولايات المتحدة أن تبدد «الأثر السلبي» الذي خلفته زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان هذا الشهر قبل استئناف محادثات المناخ بين البلدين.

وردًا على زيارة بيلوسي في مطلع أغسطس، علقت الصين في الخامس من الشهر نفسه التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، منها محادثات المناخ والحوار بين كبار القادة العسكريين. وحث المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ جون كيري، الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مقابلة مع جريدة «فايننشال تايمز»، الثلاثاء، على استئناف المناقشات، وفق موقع «يورونيوز».

- الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة
- 5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
- «الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

وقال كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق وهو حاليا أكبر دبلوماسي معني بشؤون المناخ في إدارة الرئيس جو بايدن، إن تعليق المحادثات الثنائية بشأن المناخ يعاقب العالم بأسره، وأضاف أنه يأمل في أن يتمكن البلدان من الحوار مجددا قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» في نوفمبر في منتجع شرم الشيخ المصري.

وردت الصين، التي تقول إن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها، على تصريحات كيري، الأربعاء، بالقول إن استئناف محادثات المناخ يعتمد على الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعالجة «الأثر السلبي» لزيارة بيلوسي لتايوان. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مكتوب: «على الجانب الأميركي تبديد الأثر السلبي لهرولة بيلوسي إلى تايوان.. هذا شرط لا غنى عنه للتعاون الصيني الأميركي بشأن تغير المناخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس

لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس

بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
غارة جوية على عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على تاريخ العالم
بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على تاريخ العالم
كييف تتهم موسكو بقصف مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية
كييف تتهم موسكو بقصف مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية
بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ
بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ
«العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب التحقيقات الفدرالي
«العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
المزيد
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل...
كييف تدعو موسكو إلى وقف قصفها الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا
كييف تدعو موسكو إلى وقف قصفها الطريق المؤدي إلى محطة ......
فريق وكالة الطاقة الذرية يصل مدينة زابوريجيا
فريق وكالة الطاقة الذرية يصل مدينة زابوريجيا...
«العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب التحقيقات الفدرالي
«العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب ......
بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ
بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط