بكين تحدد شرطا لاستئناف محادثاتها مع واشنطن بشأن المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

اشترطت الصين، الأربعاء، على الولايات المتحدة أن تبدد «الأثر السلبي» الذي خلفته زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان هذا الشهر قبل استئناف محادثات المناخ بين البلدين.

وردًا على زيارة بيلوسي في مطلع أغسطس، علقت الصين في الخامس من الشهر نفسه التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، منها محادثات المناخ والحوار بين كبار القادة العسكريين. وحث المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ جون كيري، الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مقابلة مع جريدة «فايننشال تايمز»، الثلاثاء، على استئناف المناقشات، وفق موقع «يورونيوز».

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وقال كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق وهو حاليا أكبر دبلوماسي معني بشؤون المناخ في إدارة الرئيس جو بايدن، إن تعليق المحادثات الثنائية بشأن المناخ يعاقب العالم بأسره، وأضاف أنه يأمل في أن يتمكن البلدان من الحوار مجددا قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» في نوفمبر في منتجع شرم الشيخ المصري.

وردت الصين، التي تقول إن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها، على تصريحات كيري، الأربعاء، بالقول إن استئناف محادثات المناخ يعتمد على الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعالجة «الأثر السلبي» لزيارة بيلوسي لتايوان. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مكتوب: «على الجانب الأميركي تبديد الأثر السلبي لهرولة بيلوسي إلى تايوان.. هذا شرط لا غنى عنه للتعاون الصيني الأميركي بشأن تغير المناخ».