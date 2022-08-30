Atwasat

«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 10:35 مساء
«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية
صورة للبحرية الأميركية تظهر سفينة إيرانية تسحب مسيّرة بحرية أميركية في مياه الخليج الدولية في 30 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

احتجزت سفينة إيرانية، مسيرة بحرية تابعة للبحرية الأميركية، لكنها أفرجت عنها بعد انتشار سفينة ومروحية أميركيتين في الموقع، وفق ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية للأسطول الخامس الأميركي إن سفينة دعم تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني شوهدت تسحب المسيَّرة البحرية من طراز «سايلدرون إكسبلورير» البالغ طولها سبعة أمتار، في وقت متأخر من ليل الإثنين- الثلاثاء.

مهمة المسيرة البحرية الأميركية
وكانت المسيَّرة البحرية الأميركية المجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات في مياه الخليج الدولية لجمع بيانات عن الملاحة وبيانات غير محددة، وفق ما أعلن الأسطول الخامس في بيان، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا

ونشرت القوات الأميركية سفينة للدورية كانت في مهمة قرب الموقع، بالإضافة إلى مروحية من طراز «إم أه-60 إس سي هاوك» مركزها في البحرين، عندما شوهدت السفينة الإيرانية تسحب المسيَّرة.

أدى نشرهما إلى جعل السفينة الإيرانية «تفصل أداة القطر وتغادر المنطقة بعد نحو أربع ساعات»، من دون وقوع مزيد الحوادث، وفق الأسطول الخامس.

واعتبر الأدميرال براد كوبر، في بيان، أن أنشطة إيران «غير مبررة ولا تتوافق مع سلوك قوة بحرية محترفة». وتتمتع «سايلدرون إكسبلورير» بجناح صلب على شكل شراع يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويضم ألواحًا شمسية.

هل تحتفظ بمعلومات سرية؟
وتسير المسيَّرة البحرية في البحر بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويمكن إرسالها في مهمة لمدة تصل إلى عام عبر تشغيلها عن بعد. كما يمكنها جمع مجموعة واسعة من بيانات المحيطات والطقس والملاحة، بالإضافة إلى معلومات استراتيجية.

وأكد الأسطول الخامس أن المسيَّرة ملك للحكومة الأميركية لكن التكنولوجيا التي تتمتع بها «متاحة تجاريًا» وأنها «لا تحتفظ بمعلومات حساسة أو سرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
5 قتلى في قصف روسي على وسط خاركيف
5 قتلى في قصف روسي على وسط خاركيف
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في الخليج
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية
«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية...
الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا
الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا...
مقاتلو تيغراي يعلنون عزمهم التقدم في شمال إثيوبيا
مقاتلو تيغراي يعلنون عزمهم التقدم في شمال إثيوبيا...
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في الخليج
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على ......
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط