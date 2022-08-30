Atwasat

الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 09:23 مساء
الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا
عسكريون إيرانيون يفحصون طائرات بدون طيار في مكان غير محدد في إيران، 20 أكتوبر 2021، (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أن روسيا بدأت تتسلم طائرات مقاتلة دون طيار أرسلتها إليها إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مضيفة أن الكثير منها يعاني خللاً.

وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون»، الجنرال بات رايدر، «قامت طائرات نقل روسية بتحميل معدات الطائرات المسيرة في مطار بإيران، ثم حلقت من إيران إلى روسيا لعدة أيام في أغسطس»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الجيش الروسي يعلن «إحباط» هجمات أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف

وأضاف أن العملية «ربما تندرج في إطار نية روسيا استيراد مئات الطائرات الإيرانية دون طيار من أنواع مختلفة». وتابع الجنرال الأميركي: «تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات دون طيار المرتبطة بهذه العملية تشوبها بالفعل عيوب عدة»، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد تصريحه.

الحرب الروسية والأوكرانية
وخلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر على أوكرانيا، استخدمت القوات الروسية والأوكرانية عديد الطائرات دون طيار الاستطلاعية والهجومية، وفقدت الكثير منها أيضاً.

وتُنازع الصناعة الروسية في سبيل إنتاج هذه الطائرات في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، وفقاً للجنرال رايد، الذي أوضح أن هذا الأمر كان وراء تحول روسيا إلى إيران لاستيراد طائرات دون طيار من نوعي «مهاجر 6» و«شاهد».

ومن المتوقع أن تستخدم القوات الروسية الطائرات دون طيار في أوكرانيا لشن هجمات جو-أرض، والقتال الإلكتروني وتحديد الأهداف في أرض المعركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
5 قتلى في قصف روسي على وسط خاركيف
5 قتلى في قصف روسي على وسط خاركيف
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في الخليج
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية
«البنتاغون»: إيران احتجزت مسيرة بحرية أميركية...
الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا
الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا...
مقاتلو تيغراي يعلنون عزمهم التقدم في شمال إثيوبيا
مقاتلو تيغراي يعلنون عزمهم التقدم في شمال إثيوبيا...
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في الخليج
البحرية الأميركية تعلن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على ......
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لمنع تسرب نفطي في البحر الأحمر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط