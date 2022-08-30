الـ«بنتاغون» يكشف خللا بالمسيرات الإيرانية المسلمة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، أن روسيا بدأت تتسلم طائرات مقاتلة دون طيار أرسلتها إليها إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مضيفة أن الكثير منها يعاني خللاً.

وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون»، الجنرال بات رايدر، «قامت طائرات نقل روسية بتحميل معدات الطائرات المسيرة في مطار بإيران، ثم حلقت من إيران إلى روسيا لعدة أيام في أغسطس»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أن العملية «ربما تندرج في إطار نية روسيا استيراد مئات الطائرات الإيرانية دون طيار من أنواع مختلفة». وتابع الجنرال الأميركي: «تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات دون طيار المرتبطة بهذه العملية تشوبها بالفعل عيوب عدة»، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد تصريحه.

الحرب الروسية والأوكرانية

وخلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر على أوكرانيا، استخدمت القوات الروسية والأوكرانية عديد الطائرات دون طيار الاستطلاعية والهجومية، وفقدت الكثير منها أيضاً.

وتُنازع الصناعة الروسية في سبيل إنتاج هذه الطائرات في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، وفقاً للجنرال رايد، الذي أوضح أن هذا الأمر كان وراء تحول روسيا إلى إيران لاستيراد طائرات دون طيار من نوعي «مهاجر 6» و«شاهد».

ومن المتوقع أن تستخدم القوات الروسية الطائرات دون طيار في أوكرانيا لشن هجمات جو-أرض، والقتال الإلكتروني وتحديد الأهداف في أرض المعركة.