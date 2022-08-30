مقاتلو تيغراي يعلنون عزمهم التقدم في شمال إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المقاتلون في منطقة تيغراي الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، لكنهم عازمون أيضاً على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكل «تهديداً» لمنطقتهم. وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر، تجددت المعارك في 24 أغسطس بين الجيش الفيدرالي ومقاتلي تيغراي مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.

وقال غيتاشو رضا متحدثاً باسم المقاتلين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه «نخوض حرباً دفاعية ونبقى منفتحين على أي مفاوضات»، مجدِّداً اتهام حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بأنها انتهكت الهدنة التي جرى الالتزام بها منذ نهاية مارس. وأوضح أن المسلحين شنّوا هجوماً مضاداً بعدما «دافعوا (في مرحلة أولى) عن مواقعهم».

ورداً على سؤال لـ«فرانس برس»، ذكّرت الحكومة الإثيوبية بـ«جهودها من أجل السلام والإجراءات الملموسة التي اتخذت»على هذا الصعيد، مؤكدة «عزمها على حل النزاع المتجدد في شكل سلمي»، محمّلة من اسمتهم «إرهابيي» تيغراي مسؤولية اندلاعه. وأعلنت الحكومة السبت أن الجيش انسحب من كوبو الواقعة في منطقة أمهرة على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب حدود تيغراي «لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة» بين المدنيين، فيما تعرضت المدينة لهجوم «من عدة اتجاهات» من قبل مقاتلي تيغراي.

تدفق النازحين مع تقدم تيغراي

وأفادت مصادر دبلوماسية وإنسانية ومحلية، بأن المسلحين تقدّموا في الأيام الأخيرة حوالي خمسين كيلومتراً جنوباً داخل أمهرة، وباتجاه الجنوب الشرقي في منطقة عفر. والثلاثاء، أفادت «جمعية تنمية الرعاة في إقليم عفر» (APDA) غير الحكومية، بأنها أحصت 18 ألف نازح في المنطقة بعد استئناف القتال. كما أفادت عن تقدم مقاتلي تيغراي من عفر باتجاه منطقة أمهرة «ممّا سيزيد من عدّد النازحين». وأشارت الجمعية عبر «تويتر» إلى أن الطرق مكتظة بالفارين من تقدّم المسلحين، «باتجاه منطقة كيليوان» التي أخلاها سكّانها.

ويُمنع الصحفيون من الوصول إلى شمال إثيوبيا، مما يجعل التحقق من المعلومات بشكل مستقل مستحيلاً. كما أن شبكة الهاتف المحمول والإنترنت لا تعمل ويصعب تقييم الوضع على الأرض.

من جهته، رأى غيتاشو رضا أن «أبيي يواصل تقديراته السيئة عبر الاستمرار في إرسال التعزيزات». وأضاف «سنواصل تحييدهم، الأمر الذي قد يقودنا أكثر فأكثر داخل منطقة أمهرة». وتابع «لسنا مهتمّين بالسيطرة على هذه المنطقة بشكل خاص، ولكن ما دامت القوات التي أُطلقت ضدنا مستمرة في تهديد أمن شعبنا، سنستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحييدها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيحدّد المكان الذي نتوقّف فيه».

دعوات للحوار في إثيوبيا

نشبت الحرب عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي الى تيغراي لطرد سلطات المنطقة متّهماً إياها بمهاجمة قواعد عسكرية على الأرض. وبعد انسحابهم في البداية، استعاد المتمرّدون السيطرة على معظم تيغراي في هجوم مضاد في منتصف العام 2021.

في الأيام الأخيرة، تضاعفت دعوات المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية والحوار. كذلك، تحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع أبيي أحمد في 25 أغسطس، ثم مع زعيم المتمرّدين في تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل. وقال غيتاشو إن أبيي «خدع المجتمع الدولي وجعله يعتقد أنه جاد بشأن السلام». وأضاف «من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد على المجتمع الدولي لكبح أبيي.. يجب أن نعتمد دائماً على قواتنا».

منذ يونيو، كرّر الطرفان استعدادهما للتفاوض، من دون التوقّف عن معارضة شروط المحادثات المستقبلية. وفيما سمحت الهدنة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية من طريق البر إلى تيغراي، بعدما توقّفت لمدة ثلاثة أشهر، يبدو أنها مهدّدة مرة أخرى بسبب تجدد القتال.

من جهة أخرى، تبقى حصيلة هذه الحرب غير معروفة، غير أنها أدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، كما أغرقت مئات الآلاف من الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، تعاني هذه المنطقة منذ أكثر من عام حرمانها من الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية، وحتى الوقود.