كوبا تتوقع حل أزمة الكهرباء بنهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إن حكومته تأمل وضع حد لمشكلة التيار الكهربائي أو التقليل من حدتها على الأقل «بحلول نهاية السنة» الحالية.

جاء ذلك خلال زيارته محطة كهربائية في سانتياغو دي كوبا شرق البلاد. ومنذ مايو تعاني كوبا صعوبات في توفير التيار الكهربائي ويسجل انقطاع في الخدمة يوميا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس الكوبي «قبل نهاية السنة نتوقع (..) الانتهاء من العتمة أو تخفيضها». وقد زار عدة مصانع حرارية في شرق البلاد تخضع لإعادة تأهيل.

وتعهد الرئيس الكوبي تأمين الأموال لصيانة المحطات، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة على ما ذكر التلفزيون العام.

وأثار انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال الصيف استياء سكان الجزيرة الذين لم يتردد بعضهم في النزول إلى الشارع احتجاجا.

ارتفاع أسعار الطاقة وتقادم المحطات

وهذه التظاهرات نادرا ما تحصل في كوبا خصوصا منذ الاحتجاجات التاريخية في 11 و12 يوليو 2021 عندما نزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع وهم يهتفون «نحن جياع» ويطالبون بـ«الحرية».

وتفيد شركة الكهرباء العامة أن 95% من إنتاج الطاقة في كوبا يستند إلى مصادر طاقة أحفورية غالبيتها مستوردة. وأدى الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة كلفة هذه الواردات بنسبة 30%.

وبموازاة ذلك، يعود تاريخ إنشاء 19 من محطات البلاد الكهربائية العشرين إلى أكثر من 35 عاما، على ما تؤكد الحكومة التي لا تملك هامش مناورة كبيرا في ظل أعمال الصيانة والأعطال المتكررة. وتعاني الجزيرة من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاما، مع نقص متزايد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.