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شولتس يتعهد بتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل 36 دولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 07:16 مساء
شولتس يتعهد بتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل 36 دولة
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (الإنترنت)
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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، في براغ بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل «30 إلى 36 عضوًا» وإسقاط حق النقض الذي يهدد بشل المؤسسات.

وبعد عشرة أشهر من توليه السلطة خلفًا لأنغيلا ميركل، كشف شولتس في خطاب من براغ عن رؤيته لمستقبل أوروبا بالنظر إلى «تغييرات المرحلة» التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا. وهو بذلك يتميز عن الزعيمة السابقة التي تركت عدة مقترحات، قدمتها فرنسا بشكل خاص، دون رد، بحسب «فرانس برس». 

«استمرار توسيع الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق»
دعا الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأس تحالفًا مؤيدًا لأوروبا، يضم الخضر والليبراليين، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي. وقال من جمهورية التشيك التي ترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي: «استمرار توسيع الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق هو مكسب لنا جميعًا».

وأكد رئيس بلدية هامبورغ السابق، أنه «يلتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى دول غرب البلقان» وكذلك إلى أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا. وتحدث شولتس عن «اتحاد أوروبي من 30 إلى 36 دولة، يختلف عن اتحادنا حاليًا». 

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والاشتراكي الديمقراطي هو مدافع شرس، منذ انتخابه، عن انضمام دول غرب البلقان. وقام بزيارتها واستقبل في برلين قادتها في الأشهر الأخيرة.

من البلدان الستة في هذه المنطقة، قدمت أربعة ترشيحاتها (صربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وألبانيا) واثنان لم يفعلا بعد (كوسوفو والبوسنة والهرسك). ومع ذلك، فقد وقعت جميعها اتفاقية الاستقرار والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

قواعد يتعين مراجعتها 
وفي يوليو، باشر الاتحاد الأوروبي المفاوضات لانضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وهما دولتان تنتظران الانضمام إلى الاتحاد منذ ثمانية وسبعة عشر عامًا على التوالي، لكن العملية لا تزال طويلة ومحفوفة بالصعوبات.

وأكد المستشار أن قواعد العمل يجب أن تتطور حكمًا في التشكيلة المستقبلية. وأضاف: «أوكرانيا ليست لوكسمبورغ، ولا تنظر البرتغال إلى تحديات العالم كما مقدونيا الشمالية».

وبالتالي رأى أن «حيث الإجماع اليوم مطلوب (في الاتحاد الأوروبي) فإن خطر أن تمنع دولة واحدة كل الدول الأخرى من التقدم من خلال استخدام الفيتو يزداد مع كل عضوية جديدة». 

وقال شولتس: «لذا اقترحت أن ننتقل تدريجيًا إلى اتخاذ القرارات بالأكثرية في السياسة الخارجية المشتركة، ولكن أيضًا في مجالات أخرى مثل سياسة الضرائب»، دون أن يخفي أن «لذلك تداعيات أيضًا على ألمانيا».

السعي لتحصل كرواتيا ورومانيا وبلغاريا على انضمامها المنتظر
واعتبر أن «التمسك بمبدأ الإجماع لا يصلح إلا عندما يكون الضغط للتحرك ضعيفًا. ولكن الوضع لم يعد كذلك بالنظر إلى تغييرات المرحلة» التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما وعد بالسعي لتحصل كرواتيا ورومانيا وبلغاريا على انضمامها المنتظر منذ فترة طويلة إلى منطقة شنغن لحرية التنقل. وهو «التزام شخصي» رحب به الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

كما اقترح المستشار الألماني، لضمان جودة أداء الاتحاد الأوروبي الموسع، توسيع نطاق تدابير مخالفة القواعد وعدم اقتصارها على انتهاكات سيادة القانون، مثل تلك التي تستهدف المجر وبولندا.

استثمارات ضخمة في الجيش الألماني
يريد شولتس الذي أطلق استثمارات ضخمة في الجيش الألماني، معالجة «التقلص غير المنسق للقوات المسلحة الأوروبية وميزانيات الدفاع» الذي كشفه الغزو الروسي. وأشار إلى ضرورة وجود تعاون أكبر بين الشركات الأوروبية في مشاريع التسلح والتصنيع المشترك والمشتريات.

وكرر شولتس دعمه لاقتراح إيمانويل ماكرون، تشكيل «مجموعة سياسية أوروبية». وقال: «سنناقش مرة أو مرتين في السنة موضوعات مركزية تهم قارتنا ككل: الأمن والطاقة والمناخ والاتصال».

من جهته، يرى الرئيس الفرنسي أنها «منظمة أوروبية جديدة» تسمح بضم المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج.

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