الكرملين يعلق على زيارة وفد «الذرية» لمحطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الكرملين، الإثنين، الأسرة الدولية إلى ممارسة «ضغط» على القوات الأوكرانية لتخفيف التوتر بشأن محطة زابوريجيا النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.



وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»: «من واجب كل الدول ممارسة ضغط على الجانب الأوكراني كي يتوقف عن تعريض القارة الأوروبية للخطر من خلال قصف محطة زابوريجيا النووية والمناطق المجاورة لها». واعتبر أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب وصولها هذا الأسبوع «ضرورية».

ماذا قالت أوكرانيا عن زيارة بعثة الذرية لـ«زابوريجيا»؟

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين، أن المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي «الأصعب في تاريخ» الوكالة بسبب المعارك التي تدور على مقربة من الموقع.

وقال كوليبا أثناء زيارة إلى ستوكهولم، في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «هذه المهمة ستكون الأصعب في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب النشاط القتالي الذي تقوم به روسيا على الأرض، وأيضا بسبب الطريقة السافرة التي تحاول روسيا من خلالها إضفاء شرعية على وجودها» في المكان.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية. وكتب غروسي في تغريدة «بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا» موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع «في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري».