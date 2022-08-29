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وزير الخارجية الأوكراني: المهمة في «زابوريجيا» هي الأصعب في تاريخ «الذرية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 11:05 صباحا
وزير الخارجية الأوكراني: المهمة في «زابوريجيا» هي الأصعب في تاريخ «الذرية»
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. (ارشيفية: الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين، أن المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي «الأصعب في تاريخ» الوكالة بسبب المعارك التي تدور على مقربة من الموقع.

وقال كوليبا أثناء زيارة إلى ستوكهولم، في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «هذه المهمة ستكون الأصعب في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب النشاط القتالي الذي تقوم به روسيا على الأرض، وأيضا بسبب الطريقة السافرة التي تحاول روسيا من خلالها إضفاء شرعية على وجودها» في المكان.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية.

وكتب غروسي في تغريدة «بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا» موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع «في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري».

غروسي في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية
وفي صورة مرفقة بالتغريدة، يظهر غروسي مع فريق مؤلف من نحو عشرة أشخاص يعتمرون قبعات وسترات تحمل شعار الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان غروسي يطالب منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع مشددا على «خطر فعلي بوقوع كارثة نووية».

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا التي تضم ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر في مطلع مارس بعيد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير وهي تقع قرب خط الجبهة في جنوب البلاد. وتتبادل كييف وموسكو والاتهامات بقصف محيط المحطة قرب مدينة أنيرغودار الواقعة على نهر دنيبر وبتعريض الموقع للخطر.

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