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مجموعة السبع تطالب بالسماح لـ«الذرية» بالدخول بحرية إلى محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 10:45 صباحا
مجموعة السبع تطالب بالسماح لـ«الذرية» بالدخول بحرية إلى محطة زابوريجيا
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. (الإنترنت)
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طالبت دول مجموعة السبع، الإثنين، بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بحرية تامة» إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، معربةً عن «قلقها العميق» حيال مخاطر حصول حادث نووي في المحطة التي استهدفت بضربات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مجموعة معنية بعدم انتشار الأسلحة النووية تابعة لمجموعة السبع في بيان، نقلته وكالة فرانس برس «نشدد على أن أي محاولة من جانب روسيا لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية ستكون غير مقبولة» مؤكدةً أن المحطة النووية يجب «ألا تُستخدم للقيام بأنشطة عسكرية أو لتخزين معدات عسكرية».

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية.

وكتب غروسي في تغريدة «بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا» موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع «في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي».

غروسي في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية
وفي صورة مرفقة بالتغريدة، يظهر غروسي مع فريق مؤلف من نحو عشرة أشخاص يعتمرون قبعات وسترات تحمل شعار الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان غروسي يطالب منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع مشددا على «خطر فعلي بوقوع كارثة نووية».

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا التي تضم ستة من مفاعلات أوكرانيا الخمسة عشر في مطلع مارس بعيد بدء الغزو الروسي في 24 فبراير وهي تقع قرب خط الجبهة في جنوب البلاد. وتتبادل كييف وموسكو والاتهامات بقصف محيط المحطة قرب مدينة أنيرغودار الواقعة على نهر دنيبر وبتعريض الموقع للخطر.

وحذر شركة أنرغوأتوم الأوكرانية للطاقة السبت من مخاطر حصول تسريبات مشعة وحرائق بعد تسجيل ضربات جديدة. وقد دعت الأمم المتحدة إلى وقف أي نشاط عسكري في محيطة محطة زابوريجيا التي يثير الوضع فيه مخاوف الدول الغربية.

وإزار هذا الوضع «الخطر» حث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الجمعة الوكالة الأممية على إرسال فريق بأسرع وقت ممكن. وبين يومي الخميس والجمعة، فصلت المحطة ومفاعلاتها الستة البالغة طاقة كل واحد منها ألف ميغاوات، «كليا» عن الشبكة الوطنية بسبب أضرار لحقت بخطوط الكهرباء على ما أفادت سلطات كييف قبل أن تشبك من جديد.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيارة فريق يمر «عبر أوكرانيا» وليس روسيا كما كان يطالب سابقا على ما أفادت الرئاسة الفرنسية منتصف أغسطس في ختام محادثات هاتفية بين إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي.

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