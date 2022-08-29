حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان ترتفع إلى 1061 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة، الإثنين، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة، حسب وكالة «فرانس برس».

الفيضانات أثرت على 33 مليون شخص

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا، أي أكثر من 14% من سكان البلاد، فيما ألحقت دمار كاملا أو أضرارا بنحو مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات و157 جسرا.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.