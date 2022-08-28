حكم لمدة 38 عاما.. جنازة وطنية للرئيس الأنغولي السابق جوزيه دوس سانتوس

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم، السبت، في أنغولا جنازة وطنية للرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس الذي حكم البلاد لمدة 38 عامًا بقبضة من حديد.

وتأتي هذه المراسم بعد أيام على تصويت الأنغوليين الأربعاء، لاختيار نوابهم في اقتراع يفترض أن يسمح باختيار الرئيس المقبل وسط تنافس حاد لم تشهده البلاد وانتقادات لنتائجه الأولية. وسيتم تكليف رئيس قائمة الحزب الفائز تلقائيًا مهام رئيس الدولة، بحسب «فرانس برس».

شغل دوس سانتوس منصب رئيس أنغولا من 1979 إلى 2017 من دون أن يتم انتخابه بشكل مباشر. وتوفي دوس سانتوس في الثامن من يوليو عن 79 عامًا في مستشفى في برشلونة أدخل إليه بعد سكتة قلبية.

12 رئيس دولة يحضرون المراسم

ووصل جثمانه الأسبوع الفائت من إسبانيا، حيث كان يقيم منذ العام 2019. وكانت الحكومة الأنغولية تريد تنظيم مراسم جنازة وطنية له. ويفترض أن يحضر نحو 12 رئيس دولة المراسم الأحد، التي يشرف عليها الرئيس الحالي جواو لورينسو، في ساحة الجمهورية وسط العاصمة.

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وسيتم إطلاق طلقات مدفعية. وبعد المراسم العسكرية سيقف الحضور دقيقة صمتًا. وسيقوم ممثلون عن العائلة بإلقاء كلمات. ولم يكن أي من أبناء الرئيس السابق حاضرًا عندما سجي الجثمان أمام الجمهور.

القضاء يلاحق أبنته في تحقيقات فساد

وكتبت ابنته الكبرى إيزابيل التي يلاحقها القضاء في تحقيقات فساد، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لن تكون حاضرة. وسينقل موكب جنائزي الجثمان بعد ذلك لدفن الرئيس السابق في المقبرة.

وجعل جوزيه إدواردو دوس سانتوس من أنغولا الغنية بالموارد الطبيعية، واحدًا من أكبر منتجي النفط في القارة إلى جانب نيجيريا. لكنه استخدم ذلك لإثراء نفسه وعائلته، بينما ظلت بقية البلاد واحدة من أفقر البلدان في هذا العالم.