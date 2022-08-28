بينهم مصريون وتونسيون.. «أوشن فايكينغ» تنتظر «ميناء آمنا» لإنزال 466 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر السفينة «أوشن فايكينغ» التابعة للمنظمة غير الحكومية «إس أو إس المتوسط»، التي قامت بعشر عمليات إنقاذ منذ الأربعاء، موافقة ميناء آمن، الأحد، لإنزال 466 مهاجرًا تم إنقاذهم.

وقالت المنظمة في بيان مكتوب: «حاليًا تنتظر أوشن فايكينغ تخصيص ميناء آمن لإنزال 466 شخصًا موجودين على متنها. كثيرون منهم منهكون بسبب رحلة طويلة وصعبة وبسبب المعاناة في ليبيا وصدمة مسار خطير في حر شديد»، بحسب «فرانس برس».

19 جنسية معظمهم من بنغلاديش ومصر وتونس وإريتريا

والمهاجرون من 19 جنسية معظمهم من بنغلاديش ومصر وتونس وإريتريا. ومن بينهم 81 قاصرًا غالبيتهم لا يرافقه بالغون، وطفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع.

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وأوضحت «إس أو إس المتوسط»، التي تتكفل رعاية الناجين بمساعدة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الموجودين على متن سفينة الإسعاف، أن الوضع «هادئ حاليًا».

غرق 1161 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط

ومنذ بداية العام، فُقد 1161 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، بينهم 918 في القطاع الأوسط منه، أخطر طريق للهجرة في العالم، حسب منظمة الهجرة الدولية.

وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط في 2021 بنحو 2048، بينهم 1553 في القطاع الأوسط منه.

ويحاول آلاف الأشخاص الفارين من نزاعات أو من الفقر الوصول إلى أوروبا بعبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا التي تبعد سواحلها نحو 300 كيلومتر عن إيطاليا.