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هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 04:17 مساء
هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)
خدمات الطوارئ الهولندية مكان وقوع الحادث. (الإنترنت)
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لقي ستة أشخاص حتفهم وأُصيب سبعة آخرون بجروح بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص كانوا يتناولون العشاء مساء السبت، في الهواء الطلق بالقرب من روتردام الهولندية، وفق حصيلة صدرت عن الشرطة الهولندية الأحد.

وقالت الناطقة باسم الشرطة مريم بورز، إن الحصيلة ارتفعت راهنًا إلى «ستة قتلى وسبعة جرحى، من بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر حادث الأمس». وأفادت بورز: «لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة ما حصل بالتحديد». واستبعدت الشرطة الفرضية الإرهابية، بحسب «فرانس برس».

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وكانت الحصيلة الأولى لضحايا هذا الحادث، الذي وقع مساء السبت على بعد نحو 30 كيلومتراً من جنوب روتردام، تفيد بوقوع قتيلين على الأقل وعدة جرحى.

 الشاحنة القاطرة تنحرف عن الطريق 
وبحسب الشرطة، انحرفت الشاحنة القاطرة عن الطريق، وسارت باتجاه مجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في مأدبة شواء. ولم يصب سائق الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسبانية بأذى. وقد أُوقف وأُودع السجن على ذمة التحقيق.

وأكدت الناطقة باسم الشرطة أن السائق «لم يكن تحت تأثير الكحول».   وأطلقت الشرطة نداء لجمع إفادات شهود تساعدها في تحقيقها.

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