بابا الفاتيكان يدعو إلى مساعدة دولية لباكستان بعد أن اجتاحتها الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان حيث تسببت فيضانات هائلة في مقتل أكثر من ألف شخص، وذلك خلال زيارة لمدينة لاكويلا عاصمة منطقة أبروتسو في وسط إيطاليا.

ودعا الحبر الأعظم الأرجنتيني إلى «تضامن دولي سريع وسخي» وقال إنه يصلي من أجل ضحايا فيضانات باكستان. وجاءت تصريحاته بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته مدينة لاكويلا في وسط إيطاليا التي ضربها زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في العام 2009، بحسب «فرانس برس».

في مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 1600

وقال فرنسيس (85 عاما) أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة دومو من بينهم عائلات ضحايا «أظهرتم قدرة على الصمود (...) كان يجب إعادة بناء كل شيء: المنازل والمدارس والكنائس».

وتسبب الزلزال الذي وقع في السادس من أبريل 2009 في مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 1600، كما ألحق أضرارًا جسيمة بالمدينة التي تعيد بناء مبانيها تدريجا خصوصا في وسطها التاريخي.

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وكان مقرّرًا أن يعود بابا الفاتيكان فرنسيس الذي استخدم كرسيا مدولبا خلال الزيارة، إلى الفاتيكان في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. وسيرأس اجتماعًا مع كرادلة من كل أنحاء العالم يومَي الإثنين والثلاثاء سيناقشون خلاله مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.