Atwasat

سفينتان حربيتان أميركيتان تمران عبر مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 08:19 صباحا
سفينتان حربيتان أميركيتان تمران عبر مضيق تايوان
مروحيات عسكرية صينية قرب جزيرة بينغتان الصينية في أقرب نقطة إلى تايوان, 4 أغسطس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

عبرت سفينتان حربيتان أميركيتان مضيق تايوان الأحد، على ما أعلنت البحرية الأميركية، في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.

وأفادت البحرية في بيان أن عبور السفينتين «يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ»، وفق وكالة فرانس برس.

جذور التوتر في مضيق تايوان
وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مطلع أأغسطس الجاري إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من بكين التي نظمت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.

وأعلنت واشنطن في 12 أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين «الاستفزازي».

وقال كورت كامبل منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن، في ذلك اليوم إن بكين استغلت زيارة بيلوسي «لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر».

وأعلن أن القوات الأميركية ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان، بما «يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة».

تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذير من مخاطر «انتشار مواد مشعة» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
تحذير من مخاطر «انتشار مواد مشعة» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
البرازيل: توقيف رجال أعمال على علاقة برئيس الجمهورية
البرازيل: توقيف رجال أعمال على علاقة برئيس الجمهورية
«الأمم المتحدة» تدين قصفا جويا استهدف روضة أطفال بإقليم تيغراي الإثيوبي
«الأمم المتحدة» تدين قصفا جويا استهدف روضة أطفال بإقليم تيغراي ...
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
شاهد: بسبب الفيضانات.. الحكومة الباكستانية تجلي الآلاف من بيوتهم
شاهد: بسبب الفيضانات.. الحكومة الباكستانية تجلي الآلاف من بيوتهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
سفينتان حربيتان أميركيتان تمران عبر مضيق تايوان
سفينتان حربيتان أميركيتان تمران عبر مضيق تايوان...
تركيا ترد على تصريحات لماكرون ضدها من الجزائر.. وتدعوه «لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا»
تركيا ترد على تصريحات لماكرون ضدها من الجزائر.. وتدعوه ......
الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو تبرمان «اتفاقا لحرية التنقل»
الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو تبرمان «اتفاقا لحرية التنقل»...
شاهد: بسبب الفيضانات.. الحكومة الباكستانية تجلي الآلاف من بيوتهم
شاهد: بسبب الفيضانات.. الحكومة الباكستانية تجلي الآلاف من ......
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط