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تركيا ترد على تصريحات لماكرون ضدها من الجزائر.. وتدعوه «لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 10:06 مساء
تركيا ترد على تصريحات لماكرون ضدها من الجزائر.. وتدعوه «لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا»
علم تركيا. (الإنترنت)
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انتقدت الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد أنقرة وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته إلى الجزائر، ودعته «لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا».

وقال الناطق باسم الخارجية التركية تانغو بيلغيغ، في بيان اليوم السبت، إن تصريحات ماكرون التي استهدفت بلدنا، إلى جانب بعض الدول الأخرى خلال زيارته الجزائر مؤسفة للغاية.

وأضاف: «من غير المقبول أن يحاول الرئيس ماكرون، الذي يواجه صعوبات بخصوص ماضيه الاستعماري في أفريقيا، خاصة الجزائر، التخلص من ماضيه الاستعماري عبر اتهام دول أخرى، بما في ذلك بلادنا».

 الشركاء الاستراتيجيون للاتحاد الأفريقي
وتابع قائلاً إن «تركيا، التي تشجع الصداقة وليس العداء، تعد من بين الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي، وتطور علاقاتها مع كل من الجزائر والدول الأخرى يومًا بعد يوم، وهذه العلاقات قائمة على الثقة والربح المتبادل تتقدم بطريقة تحترم إرادة الدول نفسها».

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وأشار إلى أنه «إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك».

 على فرنسا مواجهة ماضيها الاستعماري
وتابع: «إن الادعاء بأن ردود الفعل هذه ناتجة عن أنشطة دول ثالثة، بدلًا عن مواجهة مشاكل ماضيها وحلها، لا يعد انكارًا لظاهرة اجتماعية وتاريخية فحسب، بل يعكس أيضًا العقلية المشوهة لبعض السياسيين».

وأوصى فرنسا «بضرورة الوصول إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري دون لوم الدول الأخرى، بما في ذلك بلدنا، في أسرع وقت ممكن».

وزعم ماكرون، في تصريحات خلال زيارته الجزائر، أمس الجمعة، أن بلاده تتعرض لحملة «تشويه» تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في أفريقيا.

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