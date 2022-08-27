الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو تبرمان «اتفاقا لحرية التنقل»

القاهرة - بوابة الوسط

أبرمت صربيا وكوسوفو «اتفاقًا لحرية التنقل» بينهما، وذلك بعدما اشتدت التوترات بين البلدين بفعل التدابير الجديدة لعبور الحدود التي اتخذتها بريشتينا، وفق ما أعلن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل السبت.

وفي سياق مفاوضات جرت برعاية الاتحاد الأوروبي، قبلت بريشتينا بعدم فرض رخص إقامة على الأشخاص الوافدين إلى كوسوفو والحاملين بطاقات هوية صربية، كما كانت تنوي فعله اعتبارًا من الأول من سبتمبر، في حين وافقت بلغراد على الاستغناء عن الرخص التي كانت تفرض إبرازها على الوافدين الحاملين بطاقات هوية من كوسوفو، وفق ما كشف بوريل في تغريدة، بحسب «فرانس برس».

السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا

وأضاف بوريل: «صرب كوسوفو وغيرهم من المواطنين سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وقد تلقى الاتحاد الأوروبي للتو ضمانات من رئيس الوزراء (ألبين) كورتي بهذا الصدد».

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واندلع النزاع بعيد إعلان كوسوفو، التي يغلب على سكانها الألبان، استقلالها عن صربيا في العام 2008، وهو الأمر الذي رفضت بلغراد الاعتراف به.