منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن يزداد الجفاف المدمر في منطقة القرن الأفريقي سوءًا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذرت المنظمة من أن كلًا من إثيوبيا وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئًا. وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس للصحفيين في جنيف «الجفاف سيستمر»، بحسب «رويترز».

احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافًا من المتوسط

وأضافت أن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الأفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر. وتابعت: «للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافًا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة».

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

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وتسببت مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة المتساقطات حتى الآن في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1.1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثًا عن الطعام والماء.

ارتفاع الأشخاص المعرضين لخطر المجاع إلى 22 مليونًا

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونًا.

وعادة ما يسهم موسم الأمطار الذي يستمر من أكتوبر إلى ديسمبر بما يصل إلى 70 في المئة من المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجزاء الاستوائية من منطقة القرن الأفريقي الكبرى، خصوصًا في شرق كينيا.

وقال غوليد أرتان، مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق أفريقيا التابع للمنظمة الأممية، إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الأفريقي. وأضاف: «في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة».