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الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 12:29 مساء
الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري
ماكرون مع تبون في الجزائر العاصمة، 25 أغسطس 2022 (وكالة الأنباء الجزائرية)
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ثاني أيام زيارته للجزائر على أن بلاده «ليست في منافسة مع إيطاليا» على الغاز الجزائري، مشددا على «ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة» بفرنسا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأشاد ماكرون، اليوم الجمعة، بمساهمة الجزائر في «تنويع» مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا، قائلا: «أشكر الجزائر» على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع المصادر في أوروبا» التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

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