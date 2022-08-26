الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري...

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ثاني أيام زيارته للجزائر على أن بلاده «ليست في منافسة مع إيطاليا» على الغاز الجزائري، مشددا على «ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة» بفرنسا، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وأشاد ماكرون، اليوم الجمعة، بمساهمة الجزائر في «تنويع» مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا، قائلا: «أشكر الجزائر» على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع المصادر في أوروبا» التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز للشتاء
ملأت فرنسا حتى صباح الخميس 90% من مخزونها من الغاز للشتاء، على ما أوردت المنصة الأوروبية «أغريغيتد غاز ستورج إنفنتوري»، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها بمواجهة شتاء مهدد بأزمة طاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وحددت الحكومة هدفا ملء طاقات تخزين الغاز الطبيعي في فرنسا بشكل كامل بحلول نوفمبر، في وقت تنضب تدريجيّا الإمدادات الروسية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وفيما ترتفع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية. والخميس، ارتفع عقد الغاز الهولندي «TTF» القياسي في أوروبا إلى 318 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل تقليص المكاسب. ولم يكن ذلك بعيدًا عن السعر القياسي البالغ 345 يورو الذي سجل في مارس بعد وقت قصير من غزو روسيا المنتجة للغاز لأوكرانيا، وقطعت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا صادرات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية وخفضت بشكل كبير في يونيو إمداداتها لأوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم».
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