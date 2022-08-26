Atwasat

رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على الدفاع عن بلادنا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 11:54 صباحا
رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على الدفاع عن بلادنا
رئيسة تايوان تساي إنغ ون في تايبيه. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، الجمعة، إن الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أميركيون عززت عزم الجزيرة على الدفاع عن نفسها، وذلك أثناء لقائها بأحدث مشرِّعة أميركية تصل إلى الجزيرة، في تحدٍّ لبكين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، حيث بدأت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في أوائل أغسطس الجاري، وبعد ذلك بنحو أسبوع، تبعها خمسة مشرعين آخرين، ووصلت السيناتورة مارشا بلاكبيرن إلى تايبيه في وقت متأخر من أمس الخميس.

وخلال اجتماع في المكتب الرئاسي، أشادت تساي بالزيارات، وقالت في تصريحات نُشرت على الهواء مباشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: «في الآونة الأخيرة، قام العديد من الشخصيات العامة من مختلف فئات المجتمع الأميركي بزيارة تايوان. وقد عززت هذه الأعمال اللطيفة ومظاهر الدعم الحازمة من تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها»، مشيرة إلى أن «الديمقراطيات الزميلة يجب أن تعمل معاً لضمان سلاسل إمداد أكثر أماناً ومرونة»، مضيفةً أنها «مسرورة لرؤية شركات أشباه الموصلات التايوانية تستثمر في الولايات المتحدة، ونتطلع أيضاً إلى العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى والاستجابة بشكل مشترك للتحديات الاقتصادية لحقبة ما بعد الجائحة».

أميركا وتايوان تشتركان في قيم الحرية والديمقراطية
بينما قالن السيناتورة مارشا بلاكبيرن، وهي جمهورية من ولاية تينيسي وعضوة في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، لتساي، إن الولايات المتحدة وتايوان تشتركان في قيم الحرية والديمقراطية، وأضافت: «من المهم حقاً أن تدعم الدول المحبة للحرية تايوان في سعيها للحفاظ على استقلالها وحريتها».

وتايوان منتج رئيسي للرقائق الإلكترونية، وأضر شح الإمدادات بسلاسل التوريد في أنحاء العالم، ولم تستبعد بكين أبداً استخدام القوة لوضع تايوان تحت سيطرتها، بينما تقول حكومة تايوان إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة قط، وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بها، وأن سكانها البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار

ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟

تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
4 إصابات جديدة بـ«الحمى» في كوريا الشمالية
4 إصابات جديدة بـ«الحمى» في كوريا الشمالية
أوكرانيا: تغيير أسماء شوارع العاصمة تحمل أسماء كتاب ومفكرين روس وسوفيت
أوكرانيا: تغيير أسماء شوارع العاصمة تحمل أسماء كتاب ومفكرين روس ...
رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على الدفاع عن بلادنا
رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على الدفاع ...
الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري
الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
«فرانس برس»: الطيران الإثيوبي قصف عاصمة تيغراي
«فرانس برس»: الطيران الإثيوبي قصف عاصمة تيغراي...
ماكرون يعلق على استعمال «الطاقة النووية» في أوكرانيا وتصريحات «ليز تراس» و«الاتفاق النووي» وحقبة «الاستعمار»
ماكرون يعلق على استعمال «الطاقة النووية» في أوكرانيا ......
بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب
بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ......
الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري
الرئيس الفرنسي: لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري...
رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على الدفاع عن بلادنا
رئيسة تايوان: زيارات المسؤولين الأميركيين عززت عزمنا على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط