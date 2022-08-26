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أوكرانيا: تغيير أسماء شوارع العاصمة تحمل أسماء كتاب ومفكرين روس وسوفيت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 10:39 صباحا
أوكرانيا: تغيير أسماء شوارع العاصمة تحمل أسماء كتاب ومفكرين روس وسوفيت
حظر تجول في العاصمة الأوكرانية كييف. (الإنترنت).
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جرى تغيير أسماء شوارع في العاصمة الأوكرانية كييف تحمل أسماء كتاب روس يعودون إلى القرن التاسع عشر، مثل ألكسندر بوشكين وليو تولستوي وأنتون تشيخوف وإيفان تورجينيف وميخائيل ليرمونتوف. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل فلاسفة شيوعيين وُلِدوا في ألمانيا، ككارل ماركس وفريدريك إنجلز، اللذين سُميت شوارع كثيرة باسمهما في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، أن خرائط المدينة أصبحت قديمة وتحتاج إلى التحديث، وحان الوقت لتغيير أسماء 95 شارعاً وساحة مسماة بأسماء روسية أو سوفياتية، وفقاً لما ذكره عمدة المدينة وتشمل قائمة الأسماء الأخرى التي لم تعد تزين شوارع العاصمة الأوكرانية أسماء القادة العسكريين السوفيات خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى شوارع سُميت على أسماء مدن روسية، مثل موسكو وروستوف أون دون وماجنيتوجورسك.

كما أزيل اسم الكاتب الروسي ميخائيل بولجاكوف، أحد أعظم الكتاب في الاتحاد السوفياتي، على الرغم أنه مولود في كييف. ومن المقرر حالياً أن تحمل جميع الشوارع المعنية بالقرار أسماء أوكرانية، بما في ذلك شارع أبطال فوج آزوف، في إشارة إلى مجموعة من الجنود الأوكرانيين صمدوا ضد القوات الروسية لأسابيع في حصار ماريوبول في وقت سابق من العام الحالي.

وقال كليتشكو إن الأسماء الجديدة لم يتم الانتهاء منها كلها. وقال: «هذه خطوة مهمة للحد من التلاعب الكاذب وتأثير المعتدين الروس وتفسير تاريخنا» وسيجري اختيار بعض الأسماء الجديدة من قبل الشعب الأوكراني. ويمكن لأي شخص في أوكرانيا المشاركة ويمكن لأكثر من 5.‏6 مليون شخص الوصول إلى تطبيق حكومي على الهاتف الذكي خُصص من أجل هذا الغرض. ويأتي الكشف عن التغييرات يوم الخميس تزامناً مع ذكرى مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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