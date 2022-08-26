4 إصابات جديدة بـ«الحمى» في كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كوريا الشمالية أن أربع إصابات جديدة «بالحمى» سجلت على أراضيها، مشيرة إلى أنها تشتبه بارتباطها بـ«الوباء الخبيث» بعد أسبوعين على إعلان «انتصارها الكبير» على «كوفيد-19».

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن أربع إصابات جديدة بالحمى سجلت في 23 أغسطس في مقاطعة ريانغانع على الحدود مع الصين، مستندة في معلوماتها على بيانات من السلطات الصحية، وأضافت: «جرى عزل المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات الأربع بالحمى على الفور وفي الوقت نفسه حشدت (السلطات) بسرعة فرق الاوبئة المتنقلة وفرق التشخيص والعلاج السريع»، وتابعت أن السلطات العامة «تتخذ أيضا إجراءات للتحقيق في مصدر هذه البؤرة الوبائية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وتتحدث كوريا الشمالية عن «مصابين بالحمى» بدلا من مرضى «كوفيد» ربما بسبب نقص وسائل إجراء الاختبارات. وفي مايو، أكد النظام المعزول الذي فرض إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بداية الوباء، وجود المتحور «أوميكرون» في العاصمة بيونغ يانغ.

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وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر أنه حقق «انتصارا كبيرا» ضد الفيروس وأمر برفع جميع القيود تقريبًا مثل الالتزام بوضع كمامة بينما لم ترصد أي إصابات جديدة.

وسجلت البلاد حوالى 4,8 ملايين إصابة «بالحمى» منذ نهاية أبريل بينها 74 وفاة فقط بمعدل وفيات بلغ رسميا 0,002 بالمئة، حسب وسائل الإعلام الحكومية. ولم تسجل أي إصابة منذ 29 يوليو. ويشكك الخبراء بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في إحصاءات بيونغ يانغ الصحية وسيطرتها على تفشي المرض.