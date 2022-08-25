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بعد مقتل ابنة ألكسندر دوغين.. هل بإمكان أوكرانيا تنفيذ عملية اغتيال في روسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 12:24 مساء
بعد مقتل ابنة ألكسندر دوغين.. هل بإمكان أوكرانيا تنفيذ عملية اغتيال في روسيا؟
نعش داريا دوغينا المسجى في برج أوستانكينو في موسكو وفوقه صورة لها، 23 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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سرعان ما ألقت السلطات الروسية باللوم على أوكرانيا في انفجار السيارة المفخخة التي قتلت الصحفية الروسية، داريا دوغينا، نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ خبراء استخباراتيين يقولون إنه رغم أن كييف قادرة على تدبير مثل هذا الهجوم، فإن هذا الاحتمال غير مرجح، وفق تقرير نشرته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وداريا دوغينا (29 عاما) التي قتلت السبت خارج موسكو، هي ابنة الكاتب الروسي، ألكسندر دوغين، المؤيد للغزو الأوكراني الذي شنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل ستة أشهر. ورفضت كييف ادعاءات أجهزة الأمن الروسية التي تفيد بأن عملية القتل نفذتها امرأة أوكرانية أرسلت لتعقب دوغينا والقضاء عليها، وقد فرّت لاحقا إلى إستونيا.

وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكراني لـ«فرانس برس» طلب عدم كشف اسمه: «هل يمكننا إدخال 400 غرام من مادة تي إن تي إلى روسيا؟ نظريا، نعم. هل يمكننا تركيب قنبلة؟ نعم»، وأضاف: «لكن السؤال الأكبر هو، ما جدوى ذلك؟ لا أحد في أوكرانيا يعرف من هو دوغين. من سيكون لديه شيء ضد ابنته؟ قتلها لا معنى له».

«الحرب السرية» بين أوكرانيا وروسيا
منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، تشن أوكرانيا حربا سرية ضد روسيا، مع إقامتها شبكات تجسس استعدادا للتوترات المستقبلية. وقال خبير الاستخبارات الدولية في معهد «كنام» للبحوث في باريس، جيرالد أربوا:  «أعتقد أنه منذ مارس، هناك شبكات لوجستية وتشغيلية أوكرانية في روسيا... هناك أوكرانيون على الجانب الآخر من الحدود».

لكن «بالنسبة إلى هذا النوع من الهجوم، ستحتاج إلى فريق استطلاع لتتبعها، ثم فريق للتنفيذ، ستحتاج إلى شخصين أو ثلاثة لتفخيخ سيارة، لا يستطيع شخص واحد القيام بكل ذلك بمفرده»، ولم يستبعد احتمال تدخل أوكراني، ربما مع جماعات معارضة روسية محلية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الروسية  فككت شبكات أوكرانية في السنوات الأخيرة.

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كذلك، فإن إدخال عملاء أوكرانيين إلى روسيا سيتطلب تملصا من وكالات الاستخبارات الروسية التي يفترض أنها في حالة تأهب قصوى بعد ستة أشهر من الحرب.

اغتيال «يخدم مصالح» بوتين
وقال مدير البحوث في مركز صوفان في نيويورك، كولان كلارك، لـ«فرانس برس»: «عملية اغتيال دوغينا وقعت في موسكو التي تعتبر هدفا صعبا جدا بالنسبة إلى الاستخبارات الأوكرانية لاختراقه»، وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، أعتقد أن ذلك ممكن... من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية الخاصة أو أجهزة الاستخبارات قادرة على شن الهجوم».

وأشار الخبراء في حديثهم إلى الوكالة الفرنسية إلى أن مقتل دوغينا «سيخدم على الأرجح مصالح بوتين»، مع تأجيج الغضب الذي قد يعزز الدعم للتعبئة العامة لحشد مزيد الجنود للحرب التي تراوح مكانها إلى حد كبير في جنوب أوكرانيا وشرقها.

وقال مصدر استخباراتي فرنسي لـ«فرانس برس»: «لا أستبعد أن دوغينا قتلت على أيدي الروس لتصعيد الحرب، على الأرجح بأسلحة غير تقليدية» مثل القنابل الحرارية. كما أن الاغتيالات التي تستهدف شخصيات روسية بارزة، خصوصا امرأة شابة، ستأتي بنتائج عكسية على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتمد بشكل كبير على التعاطف والمساعدة العسكرية من الحلفاء الغربيين.

وقال المحلل لدى معهد «القدس» للأمن والاستراتيجية، ألكسندر غرينبرغ: «لا أرى الأساس المنطقي لهذه العملية بالنسبة إلى الأوكرانيين، والتي سيكون تنفيذها معقدا جدا»،  وأضاف: «ولا أستطيع أن أتخيل أن الأميركيين أو البريطانيين سمحوا لهم بذلك. يبدو أنها حيلة من أجهزة الأمن الروسية للإضرار بكييف خصوصا أن دوغين ليس له أي تأثير حقيقي في الكرملين».

ولفت كلارك إلى أنه إذا قامت أوكرانيا باغتيال شخصية روسية رفيعة المستوى، فهي لن تختار دوغينا، وأوضح «ما زلت أشتبه في أن عملية الاغتيال نفذتها جهة أخرى، وقد تكون من داخل روسيا».

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